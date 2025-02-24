天瑜醫療事故｜律政司不作檢控　天瑜爸爸感不公　已向陳凱欣求助

2020年，女童「小天瑜」周天瑜於瑪麗醫院因醫療事故成為植物人，延至去年離世。警方前年年底曾邀請天瑜爸爸口供，並展開刑事調查，惟事隔一年多，警方於上月回覆天瑜爸爸指，把調查資料交給律政司後，律政司決定不會展開刑事檢控程序。天瑜爸爸向《香港01》表示對事件感到無奈，認為律政司的決定不公，又指已向立法會議員陳凱欣求助。至於其代表大律師陸偉雄稱，不滿意警方回信內容未有交代調查成果，指下一步會去信警方，要求交代更多調查細節。



2020年，女童「小天瑜」周天瑜於瑪麗醫院因醫療事故成為植物人，延至去年離世。（資料圖片）

2020年，患惡性腫瘤「橫紋肌肉瘤」的女童周天瑜，於瑪麗醫院進行手術期間，延誤輸血48分鐘，事後變為植物人，至去年3月初，只有8歲的小天瑜因身體多種器官衰竭離世。天瑜爸爸一直以來爭取為女兒的事故尋求公道，曾於2023年10月就有醫生術後修改手術紀錄報警，同月，他再由大律師陸偉雄陪同，到灣仔警察總部向港島總部重案組人員錄取口供，以為刑事調查終於展開。

不過，臨近天瑜離世一周年，天瑜爸爸今日（24日）透過Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」公開案件最新進展。他指為女兒的案件錄口供相隔已一年多，至今年1月，終於收到警方的書面回覆，指警方曾把調查資料交給律政司諮詢法律意見後，律政司決定不會就此事展開刑事檢控程序。

信中回覆稱，律政司是審慎考慮過警方提供的所有相關證據、適用法律以及刑事案件的舉證準則後，「認為本案沒有合理機會致使任何人士被法庭定罪。因此，律政司不會就此案展開刑事檢控程序」。

▼天瑜2022年11月4日出院回家▼



天瑜爸爸在FB帖文表示，對結果感到萬分失望，又提到對於醫護人員可以這麼容易和『合法』地更改手術紀錄，感到難以接受，「那是不是意味着在法律上或現行的醫療制度上，根本沒有任何東西去防止醫生舞弊？這豈不是等如給予他們至高無上的權力，讓他們可以隻手遮天？」

天瑜爸爸又在帖文中指，「一定不會放棄為天瑜伸冤」。他向《香港01》表示，對於律政司的決定感到無奈及不公。他又表示，過往去信醫管局要求更多資料時，醫管局不時以案件已進入法律程序，拒絕提供，而現時檢控程序已結束，故他數日前已去信立法會議員陳凱欣求助，對方亦承諾會協助跟進。

陸偉雄表示，下一步會去信警方，要求對方以書面交代查資料，再視乎情況作跟進。（資料圖片）

陸偉雄表示，不滿意警方回信內容「無交代查到啲咩」，稱明白有好多調查資料需要保密，「但係我哋總係要知多少少，警方查過啲乜、問過啲咩人」。他下一步會去信警方，要求對方以書面交代查資料，再視乎情況作跟進。

他強調，並不會因結果不合心意而歸糾任何人，「但我哋起碼要知道佢係查咗啲咩嘢，律政司考慮咗啲咩嘢」。他又指，現時仍等待天瑜父親的指示，對方一有指示，便會發信。