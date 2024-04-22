天瑜爸爸感謝送別天瑜熱心人士　續營運關注組專頁直至討回公道

2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜上月離世，上周六（20日）於鑽石山殯儀館設靈。天瑜爸爸今日（22日）表示感謝前來弔唁的市民，並稱「天瑜醫療事故關注組」專頁還會繼續營運和更新，直到醫管局和瑪麗醫院願意出來公開回應，交代事件真相，承認責任，還天瑜一個公道為止。



2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜上周六（20日）於鑽石山殯儀館設靈。（天瑜醫療事故關注組facebook)

父感謝陌生人來弔唁：支持和幫助就好比親友

「小天瑜」周天瑜昨日（20日）出殯。天瑜爸爸今日在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文說，在天瑜設靈當晩有很多陌生的面孔前來弔唁，「雖然大家素未謀面，但你們對我一路以來的支持和幫助就好比親友，甚至是有過之而無不及，我和太太都覺得特別感動。」

4月20日下午，靈堂內天瑜相片前放置了一些卡通玩具及花束，兩旁有逾20多個花牌，包括立法會議員容海恩、油尖旺區議員葉傲冬等。（天瑜治喪委員會提供）

「她的軀殼亦已經化為灰燼」

周先生說，懷著依依不捨的心情送別了天瑜，所有儀式終告完成，「她的軀殼亦已經化為灰燼，我已經再沒有機會親眼看到她，但天瑜肯定會永遠活在我的記憶裏，縱然我們在麈世間尚且暫別，但我仍期待將來跟她天家再聚。」

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多謝多人「在我最困難的時候扶我一把」

周先生表示，除了感謝熱心市民外，亦特別鳴謝執業大律師陸偉雄，立法會容海恩議員，民建聯秘書長葉傲東，醫道惠民醫館黃天賜，「他們都曾經在我最困難的時候扶我一把。」

他亦感謝關懷力量的「天瑜治喪委員會」成員，包括呂之德會長和王耀龍，「出錢出力地為天瑜籌辦了一個完美的吿別儀式」，及感謝當晚十多位在場協助的關懷力量義工朋友，在惡劣的天氣下負責維持秩序，應對突發事件。

他亦感謝各大傳媒在當晚和過去多年來的採訪和報道，讓事件在多年來仍得以繼續保持熱度，「這正是我這個勢孤力弱的小市民最需要的幫助。」他稱，相信現在已在天家的天瑜，都會感受到大家對她的厚愛。

他最後強調，「天瑜醫療事故關注組」專頁還會繼續營運和更新，直到醫管局和瑪麗醫院願意出來公開回應，交待事件真相，承認責任，還天瑜一個公道為止。