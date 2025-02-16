歌手詩琳疑患腦膜炎離世　專家：死亡率可達15%　初期病徵似感冒

20歲烏茲別克歌手詩琳‧阿卜杜拉耶娃（Shirin Abdullaeva）昨日（15日）去世，有內媒引述烏茲別克媒體報道稱，詩琳是因患上腦膜炎去世。



感染及傳染病醫學會會長林緯遜指，許多腦膜炎個案均由細菌或病毒引致，如腦膜炎雙球菌等。感染腦膜炎雙球菌的患者，除了發燒、頭痛外，嚴重者甚至可因此死亡。他引述相關研究指，該疾病死亡率可達10%至15%。



烏茲別克歌手詩琳‧阿卜杜拉耶娃。（網上圖片）

感染性腦膜炎常見由腦膜炎雙球菌引致 港近日有患者不治

烏茲別克歌手詩琳昨日去世，其經紀人在微博發文指，詩琳經多日搶救治療，不幸因病逝世，終年20歲。不過針對她的確切死因，經紀人並未多加透露。但有內媒引述烏茲別克媒體報道稱，詩琳是因患上腦膜炎去世。

腦膜炎可分為感染性和非感染性，前者多數由細菌及病毒引致，常見的細菌則包括腦膜炎雙球菌等。本月14日，香港一名73歲男子便感染侵入性腦膜炎雙球菌，留醫兩日後不治。

病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡等 可致死亡

根據衞生防護中心資訊，腦膜炎雙球菌感染是嚴重疾病，主要經由患者的飛沫或呼吸道分泌物而傳播，潛伏期一般為3至4天。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡，從而導致智力受影響、失聰等情況。

侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎，嚴重者甚至會死亡。

林緯遜引述研究，指腦膜炎雙球菌感染的死亡率介乎10%至15%左右。（資料圖片）

患者須接受抗生素治療 一老一幼及慢性病患者風險較高

感染及傳染病醫學會會長林緯遜引述相關研究，指腦膜炎雙球菌感染的死亡率介乎10%至15%左右，屬較嚴重疾病，患者須接受抗生素治療；而幼童、長者及慢性病患者感染重症的風險則較高。他又指，由於該病初期病徵與普通感冒相似，患者未必能即刻識別該疾病，從而延遲診斷時間，增加變成重症風險。他建議，如病人發現自己發高燒、頸部僵硬，以及出現神志不清，應馬上求醫。

林緯遜：在香港一年也未必接觸到一宗 去年全港錄5宗

林緯遜又指，該病目前在香港非常罕見，他一年也未必接觸到一個相關患者。而根據衞生防護中心資訊，去年香港僅錄得5宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。他指，現時香港鄰近地區亦未出現大規模的爆發情況，本港暫時無需緊張。他表示，腦膜炎雙球菌在撒哈拉沙漠以南、被稱為非洲腦膜炎帶的地區較常見，建議去該地旅行的市民或出外讀書的學生提前接種疫苗。