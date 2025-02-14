73歲男長期病患染腦膜炎雙球菌　入院兩日後今離世

一名有長期病患的73歲男子，前日（12日）高燒及神智不清，經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症和腦膜炎，並於今日（14日）離世。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，衞生防護中心提醒市民，時刻注意個人和環境衞生。



事主被送到廣華醫院急救。（資料圖片）

衞生防護中心指，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。個案涉及一名有長期病患的73歲男子。他前日（12日）開始出現高燒及神智不清，同日到廣華醫院急症室求醫並入院接受治療。

病人的血液和腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症和腦膜炎。他於今日離世。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

中心指，腦膜炎雙球菌主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播，潛伏期由二至十日，一般為三至四日。細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。

中心提醒市民，避免直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫，並時刻注意個人和環境衞生，以減低被傳染這種嚴重疾病的風險。