退伍軍人病｜領華旅遊社清遠佛山團增至8人確診　另錄2宗社區感染

領華旅遊社上月份舉辦的清遠佛山旅行團，爆發退伍軍人症群組。衞生防護中心今日（10日）公布，再新增兩宗個案，涉及78歲及66歲男病人，他們分別為2月20日及21日出發，即目前合共8宗個案。他們都曾入住佛山美豪酒店（佛山市南海區獅山鎮虹嶺一路16號），而該酒店去年11月也曾爆發退伍軍人症。

另外，中心上周錄得共兩宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及61歲及94歲男病人，二人都有長期病患，分別居於南區及灣仔區。



新確診兩個案為78歲及66歲男病人

衞生防護中心上周五（7日）曾公布，領華旅遊社舉辦的清遠佛山旅行團，爆發退伍軍人症群組，涉及6名長者團友。中心今日再公布，再新增兩宗個案，涉及78歲及66歲男病人，他們分別於2月20日至22日，以及2月21至23日參與上述旅行團。

衞生防護中心指，自日前接獲首宗通報後，一直積極調查和跟進，主動聯絡與首名感染者的團友，並聯絡參與另外兩個行程，以及曾入住相同酒店的其他團友，以提供評估及醫學監察，最後發現最新兩宗個案。

全部個案曾入住佛山美豪酒店 酒店去年11月曾爆退伍軍人病

調查顯示，8名病人在本地並無共同暴露史，當中6人參加2月20日出發的清遠佛山旅行團，另外兩人則在2月21日出發。他們入住的佛山美豪酒店（佛山市南海區獅山鎮虹嶺一路16號），在去年11月也有兩個旅行團在入住後，錄得共5宗退伍軍人病輸入個案。

籲三團團友盡快聯絡衞生防護中心接受評估

衞生防護中心已知會通報廣東省衞生當局，以作出相關環境調查。中心的流行病學調查仍在進行中，並知會旅監局，提醒旅遊業界注意情況。中心呼籲，曾參加下列3個旅行團的市民，應盡快致電聯絡中心熱線（2125 2670），以便接受健康評估和醫學監察。

旅行社︰領華旅遊社

成團日期︰2月20日至22日、2月21日至23日、2月26日至28日

團號︰LB3280

團名︰清遠佛山旅行團



新上架團號LB3280A，行程以清遠為主，入住清遠瞻雲度假酒店或佛山柏曼酒店，團費則由899元減至699元。（網頁截圖）

領華旅遊社網頁已下架涉事旅行團

中心熱線由3月6日起開始運作，至3月14日結束，時間為周一至五上午9時至下午5時，周六及日上午9時至下午1時。有關人士如發燒或感不適，應同時立即求醫。

翻查領華旅遊社網頁，團號LB3280的頁面已取消，但新上架團號LB3280A，行程以清遠為主，入住清遠瞻雲度假酒店或佛山柏曼酒店，團費則由899元減至699元。

兩宗社區感染病人分別居於南區及灣仔區

衞生防護中心並公布，在3月2日至3月8日期間，共錄得兩宗退伍軍人病的社區感染個案，涉及61歲及94歲男病人，二人都有長期病患，分別居於南區及灣仔區。中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

截至3月8日，本港今年錄得31宗退伍軍人病個案，去年及前年則分別錄得135及121宗。