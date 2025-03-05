退伍軍人症｜「領華旅遊社」899元清遠佛山團爆4人群組　全涉長者

衞生署衞生防護中心指，一個清遠佛山旅行團爆發退伍軍人症群組，涉及四名長者團友。中心呼籲曾於上月20日至28日參與「領華旅遊社」舉辦「清遠佛山旅行團」的人士聯絡中心，以便接受健康評估和醫學監察。



衞生防護中心呼籲曾於上月20日至28日參與「領華旅遊社」舉辦「清遠佛山旅行團」的人士聯絡中心，以便接受健康評估和醫學監察。（資料圖片）

中心指，接獲通報，一名77歲女子感染退伍軍人症，隨即展開流行病學調查，其後發現另外兩男一女曾參加同一旅行團的人士同樣感染退伍軍人症。四名病人涉及兩男兩女，年齡介乎61至77歲。

四人於上月20日至22日，曾參加由「領華旅遊社」舉辦的清遠佛山旅行團。初步調查顯示，他們在本地並沒有共同暴露史。中心相信他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。

據領華旅遊社網頁，該旅行團團費899元，兩晚住宿分別位於清遠瞻雲度假酒店、佛山美豪酒店，行程主打「沉浸式體驗《夢裡水鄉花月夜》遊船」、「融創國際大馬戲」，亦有「任浸魚窩養生湯泉」、「清遠雞文化展覽會」等。網頁顯示，旅行社於下月18日至20日，各有「快成團」。

中心指，該旅行團於上月21日至23日及上月26日至28日亦有成團，為審慎起見，中心正積極聯絡參與上述三個旅行團的人士，跟進他們的健康情況，並呼籲相關人士致電中心熱線（電話：2125 2670），以便提供適切評估和醫學監察。

中心又指，已知會旅遊業監管局，並已將個案通報廣東省衞生當局。流行病學調查仍在進行中。