新加坡翁認圖劫萬寧及劫銀行　指女友收入減致財困　囚11年

新加坡籍老翁稱因沒錢交租，到萬寧遞紙仔揚言：「放電油燒死你。」打劫未獲受理。兩年後持玩具槍劫中資銀行劫得1.4萬元，卻即晚被捕。老翁昨承認搶劫及企圖搶劫兩罪，法官今(11日)在高等法院判刑時透露，被告2007年已離鄉來港，一直獲女友財政支持，惟受社運及疫情影響，女友收入下跌，他因財困而犯案。法官指被告曾用玩具槍指向職員，又以清水假扮電油圖迫職員就範，判他入獄11年。



新加坡籍被告梁厚誠（75歲，無業），昨承認搶劫及企圖搶劫兩罪。

被告梁厚誠行劫時有用槍指嚇職員。

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被告來港後獲女友財政支持

法官判刑時引述被告的背景，指他在新加坡已婚，2007年來港後，已和妻子失去聯絡。他及後在港認識一名女友，女方在財政上支持他。惟因2019年的社會運動和其後的疫情，令女友的收入減少，兩人的生活出現困難，他因財困欠租而犯案。

被告舉動圖令職員就範

法官考慮被告在銀行劫案中，獨自一人犯案，期間把玩具槍指向職員，作出威嚇，並成功劫得1.4萬元，並花費當中大部份涉款。法官就該案的搶劫罪，以監禁12年為量刑起點。就萬寧劫案，被告在案中取出打火機和一瓶透明液體，並把寫上「放電油燒死你」的字條，遞給職員，而被告在被捕後聲稱透明液體是水。法官判刑時指，被告在案中的意圖都是要令職員就範，但亦考慮使用水和電油行劫，在判刑方有分別，決定就該案的企圖搶劫罪，以監禁5年半為量刑起點。

開案一星期前才認罪

因應被告在案件開案前1星期認罪、他在被捕後和警方合作，法官因此作出減刑，最終判囚11年。

萬寧收銀員遇劫無懼色

案情指，被告於2020年7月1日闖入太子金都中心萬寧店舖，將一張寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」的字條扔給收銀員，收銀員不為所動。被告隨即取出打火機和一瓶透明液體，收銀員依然了無懼色，更喝令被告離開，被告最終離開。店方報警後，警方未能在紙條上找到指紋。

被告打劫建行後乘巴士逃去

至2022年4月14日，被告手持疑似槍枝物品，闖入中國建設銀行（亞洲）行劫。他把寫有「打劫！我們有槍，快把錢放袋裏，不合作，我們開槍」的字條遞給櫃台女職員，並用疑似槍枝物品指向職員，著職員入錢到被告提供的袋內，被告得手後登上巴士逃走。

被告稱把偷款交了租及增值八達通

警方根據閉路電視片段，到被告在錦上路的居所拘捕他，撿獲一支氣槍和5750元現金。被告被捕後稱他欠債，所以打劫銀行。被告在錄影會面稱，被告稱他將字條遞給女銀行職員時，對方不害怕，故他用玩具槍指住對方。被告稱，不知道自己搶了多少錢，看新聞才得知是1.4萬元。他將搶來的錢用了1000元買一個新袋，用了100元增值八達通，另還了7500元給房東。

至於2020年的搶劫案，被告稱當天是交房租限期，他手持的透明液體是水，他事後已將打火機還給友人。

案件編號：HCCC 180/2023