老翁持玩具槍劫銀行後乘巴士離開　看電視得知劫得1.4萬　明判刑

新加坡籍老翁疑因沒錢交租，到萬寧聲稱打劫，並在字條揚言：「放電油燒死你。」店員沒有理會並叫他離開。兩年後他持玩具槍到中資銀行打劫，成功劫走金錢，然後乘巴士回家，看電視才知劫得1.4萬元，他用約一半錢交了租後，同日在住所被捕。老翁今(10日)在高等法院承認搶劫，求情稱因財困犯案。法官游德康押後至明（11日）判刑。



新加坡籍被告梁厚誠（75歲，無業），承認搶劫及企圖搶劫罪。

被告梁厚誠持「槍」打劫銀行時，隔鄰櫃枱仍如常處理另一客人的事務。(資料圖片)

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店員見被告拿火機及透明液不為所動

承認案情指，被告在2020年7月1日闖入太子金都中心萬寧店舖，走近莫姓收銀員，將一張寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」的字條扔給莫，莫不為所動，被告見狀取出打火機和一瓶透明液體，莫依然了無懼色，更喝令被告離開，被告最後匆匆離開留低字條。店方報警後，警方未能在紙條上找到指紋，被告匿藏2年未有落網。

兩年後成功打劫銀行

直至2022年4月14日，被告手持疑似槍枝物品，闖入中國建設銀行（亞洲）打劫，被告同樣將寫有「打劫！我們有槍，快把錢放袋裏，不合作，我們開槍」的紙條遞給櫃台女職員，並用疑似槍枝物品指住職員，著職員入錢到被告提供的袋內，被告行劫後登上巴士逃走。

看電視始知劫了1.4萬

警方同日突襲被告在錦上路的居所，撿獲一支氣槍和5750元現金。被告被捕後稱他欠債，所以打劫銀行。被告在錄影會面稱，他在新加坡出生，2007年來港。就銀行搶劫案，被告稱他將紙條遞給女職員時，對方不害怕，故他用玩具槍指住對方。被告稱，不知道自己搶了多少錢，看新聞才得知是1.4萬元。他將搶來的錢用了1000元買一個新袋，用了100元增值八達通，另還了7500元給房東。

至於2020年的搶劫案，被告稱當天是交房租限期，他手持的透明液體是水，他事後已將打火機還給友人。

案件編號：HCCC 180/2023