奪Lady Gaga演唱會「亞洲唯一站」　新加坡文化部長：政府無補貼

新加坡奪得歌手Lady Gaga演唱會的東南亞獨家主辦權，令外界關注本港舉辦大型盛事的競爭力。根據當地媒體報道，新加坡文化、社區及青年部長唐振輝（Edwin Tong） 在議會上表示，政府沒有為今次Lady Gaga的演出提供任何補助，即有別於上一次Taylor Swift來新加坡獨家獻唱，政府斥資津貼以取得獨家舉辦權。



Lady Gaga（IG@ladygaga）

Lady Gaga將於今年5月到新加坡國家體育場舉行四場演唱會，屬亞洲唯一一站。根據當地媒體《亞洲新聞台》(CNA)報道，新加坡文化、社區及青年部長唐振輝在議會上表示，政府沒有為今次Lady Gaga的演唱會提供任何補貼，以確保活動能成功舉辦。

他指，演唱會的安排由活力加冷體育管理公司（The Kallang Alive Sport Management ）直接負責，形容該公司直接與藝人及其團隊Live Nation談判，強調今次純屬藝人與場地的商業安排。

新加坡去年已奪得Taylor Swift演唱會東南亞獨家主辦權，Swift於去年3月在新加坡舉行6場演唱會。時任總理李顯龍曾稱，新加坡向 Swift演唱會支付補貼。他指，新加坡政府由振興疫後旅遊業的發展資金中撥款，向Swift的表演提供津貼，並與對方達成協議，新加坡是東南亞的唯一表演站。

泰國前首相賽塔曾指，新加坡政府為Swift每場演唱會提供高達300萬美元（約2340萬港元）補貼，作為Swift東南亞巡唱獨家主辦權的條件。新加坡《亞洲新聞台》(CNA)其後引述消息指，有關金額是全包六場演唱會。唐振輝當時亦稱，政府補貼金額無外界報道所指高（nowhere as high）。