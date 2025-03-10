Lady Gaga新加坡個唱　新航推3方案讓港樂迷可優先購票【附連結】

美國天后Lady Gaga將於5月在新加坡國家體育場舉行演唱會，是其巡演中唯一一個亞洲站表演。新加坡航空今（10日）表示，新航KrisFlyer特別安排3個方案讓香港樂迷優先訂票，包括即日起至3月13日經特別在線表格免費註冊KrisFlyer會員，可在3月20日優先購買門票；會員有足夠哩程亦可通過相關網站兌換；另可在3月10日至14日期間在新航假期預訂新航機票時，亦可用KrisFlyer哩程兌換門票。



美國天后Lady Gaga將於5月在新加坡國家體育場舉行演唱會。（視覺中國）

Lady Gaga（IG@ladygaga）

新航宣佈，旗下KrisFlyer獎勵計劃將成為Lady Gaga 新加坡演唱會的官方生活獎勵合作夥伴，Lady Gaga新加坡演唱會將於今年5月18、19、21及24日在新加坡國家體育場舉行，是該巡演在亞洲的唯一表演站。

新航表示，3月20日中午12時開始，KrisFlyer會員將在KrisFlyer Presale 預售期尊享優先購買第1至9類門票。門票會透過 Ticketmaster 網站使用 Mastercard 信用卡或扣帳卡，通過指定鏈接和代碼購買。新航提供以下三個方案讓香港樂迷優先訂票：

方案一：



即日起至3 月13日晚上11時59分前，通過指定在線表格註冊並訂閱接收 KrisFlyer 和新加坡航空集團的電子郵件推廣信息。指定鏈接和代碼將於3月18日前發送給符合條件的會員，用於在3月20日在KrisFlyer Presale預售期開始時尊享優先購買第1至9類門票，登記成為新航KrisFlyer會員費用全免。

指定在線表格

新加坡航空即。（新航提供）

方案二：



KrisFlyer會員若有足夠哩程，可以從年3月20日起通過KrisFlyer Experiences網站用哩程兌換第1至6類門票。PPS Club會員、Solitaire PPS Club 附屬卡持有人和KrisFlyer Elite Gold 會員可以從當日中午12時起開始兌換門票。KrisFlyer和KrisFlyer Elite Silver會員則可從當日下午3時開始兌換門票。

方案三：



另外，身處香港的會員若在3月10日至14日期間在新航假期預訂新加坡航空機票，亦可直接用KrisFlyer哩程兌換心儀的演唱會第1至6類門票。

美國天后Lady Gaga將於5月在新加坡國家體育場舉行演唱會。（Getty Images）

新航表示，兌換門票數量有限，先到先得。各類兌換率為:

第1類門票：42,000哩程

第2類門票：38,000 哩程

第3類門票：32,000 哩程

第4類門票：38,000 哩程

第5類門票：30,000 哩程

第6類門票：26,000 哩程



新航提醒會員，需要擁有 Ticketmaster 帳戶才能購買或在兌換後生成門票，每次在 Ticketmaster上最多可購買六張門票；每位會員通過KrisFlyer Experiences 使用里程兌換的門票，在所有票種和場次中總計最多可兌換6張。