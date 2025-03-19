Lady Gaga演唱會新加坡站｜門票3.19優先開賣+酒店套票優惠｜連結
Lady Gaga演唱會新加坡站｜Lady Gaga演唱會將於2025年5月18日、19日、21日及24日，於新加坡國家體育場舉行，是次演唱會將是Lady Gaga在全亞洲唯一一站，作為粉絲切勿錯過！此外，由2025年3月19日至21日期間，Klook將推出演唱會獨家套票，2張門票連酒店$3,443起！即刻看內文了解如何搶飛！
Lady Gaga將於2025年5月18日（星期日）在新加坡國家體育場拉開序幕，並於5月19日、21日和24日加場（共4場），新加坡是她在全亞洲唯一一站。是次公演是Lady Gaga自2012年《Born This Way Ball》巡迴演出後，時隔13年再於新加坡演出！👉🏻酒店連門票優先搶🎵
Lady Gaga演唱會新加坡站｜獨家套票詳情
優先開賣日期：3月19日早上10時至3月21日早上9時59分
門票購買位置：Klook App酒店連門票優先搶 套票內容：2張演唱會門票+1至2晚四星或五星酒店住宿
套票價錢：四星住宿套票由589新幣起（約3,443港幣）、五星酒店住宿套票則由728新幣起（約4,256港幣）
Lady Gaga演唱會新加坡站｜獨家套票須知
1.要先成為Klook 會員
2.每位用戶最多可購買6張門票
3.負責辦理入住手續的住客必須年滿18歲
4.入住日期為演唱會前1天或演唱會當天
5.獨家套票只限電子門票，預訂後請留意收件箱以獨得領取門票資訊
6.Klook App 需要7.15.1 或更高版本
7.請先在klook app 內加入信用卡資料 (帳戶>常用資料>管理付款方式)
Lady Gaga演唱會新加坡站｜套票酒店名單參考
四星酒店：
・新加坡濱海賓樂雅酒店
・新加坡馨樂庭連心城市中心酒店
・新加坡東陵JEN酒店 香格里拉集團
・新加坡市中心M酒店
・新加坡武吉士美居酒店
・莊家大酒店
・新加坡富麗華河畔大酒店
・加坡lyf武吉士酒店（前身為新加坡武吉士金酒店）
五星酒店：
・新加坡萊佛士酒店
・新加坡安蓬仕酒店
・新加坡香格里拉大酒店
・新加坡富麗敦酒店
・新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店
・國敦河畔大酒店
・曼代雨林度假村 by Banyan Tree
・新加坡卡爾登酒店
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Lady Gaga演唱會新加坡站｜搶飛教學
1) 登入Klook帳戶（如未曾使用Klook的朋友，可註冊成為會員，然後在頁面選擇「帳戶」，接著按「常用資料」，再按「管理付款方式」，儲存信用卡資料，以便加快付款流程。）
2) 選擇你想購買的Lady Gaga演唱會日期、門票類別、住宿晚數、酒店和套票數量。
3) 填寫個人資料並完成付款，之後便會收到訂單確認訊息。
Lady Gaga演唱會新加坡站｜演唱會詳情
演唱會名稱：《 Lady Gaga in Singapore》
演唱會日期：5月18日、5月19日、5月21日、5月24日
演唱會地點：新加坡國家體育場
演唱會票價：待公佈
Lady Gaga演唱會新加坡站｜交通方法
如欲前往演唱會的朋友，可透過以下交通方法前往新加坡國家體育場：
Circle Line
1. 於體育場地鐵站體育場地鐵站（Stadium MRT Station）（CC6）出站直達。
2. 於蒙巴登地鐵站（Mountbatten MRT Station）（CC7）步行約600米，穿過有蓋行人道步行到達。
East-West Line
1. 於加冷地鐵站（Kallang MRT Station）（EW10）步行約600米，穿過有蓋行人道步行到達。
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