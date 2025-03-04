Lady Gaga傳新加坡開騷　羅淑佩樂見百花齊放：個個嚟香港裝唔晒

有傳美國巨星Lady Gaga將於5月到新加坡開個場，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）稱當局過去已聯絡超過200個製作單位，陸續有表演單位在啟德開騷，包括Coldplay、林俊傑、周杰倫及謝霆鋒等，又指會努力找外國足球隊來港作賽，稱亞太區百花齊放是好事，「個個都嚟香港，我都裝唔晒。」



Lady Gaga傳5月份到新加坡國家體育場開演唱會。（視覺中國）

羅淑佩今日（4日）在電台節目回應Lady Gaga有傳將在新加坡開騷一事，指自啟德體育園落成有期以來，當局已十分努力，數年來接觸超過200個製作單位，近期陸續會有不同活動，包括香港國際七人欖球賽、Coldplay、林俊傑、周杰倫及謝霆鋒演唱會等，尚有活動仍在最後確定，陸續會公布。

她指亞太區以至全世界，都想爭取最好表演單位，有些選擇去香港，有些則選澳門、內地、新加坡等，是正常不過，「個個都嚟香港，我有新場，我都裝唔晒」，強調亞太區百花齊放好事，認為啟德體育園是受歡迎的。

她又稱不少人關注夏天會否有足球外隊訪港，指作為球迷的她正在努力當中，「各位球迷放心，我一定會努力找球隊」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指自啟德體育園落成有期以來，當局聯絡人已十分努力，數年來接觸超過200個製作單位。(資料圖片/梁鵬威攝)

有意見指啟德體育園落成後，是否有能力聯同深圳澳門等申辦奧運，她該想法相對較初步，認為是見到啟德體育園後，對香港硬件設施有信心才會提出，不過首要是搞好年底舉行的全運會，除配套外，財務都會要可行才能認真考慮，或先考慮亞運等。

至於體育園財務方面，她稱體育園興建時無想過會有疫情、旅遊行為模式改變等，故當時有向立法會就體育及娛樂分布作出承諾，但強調現時要創新、世界已不同，故會考慮需求彈性調校，娛樂及體育佔比也可能調整，最終目的是帶來更多盛事及入場觀眾。

▼啟德體育園3月1日開幕禮表演情況▼



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她指體育園有整體30年的「BOT（建造、營運及轉移模式）」安排，但因疫情令情況變化，不評論何時回本等，不過KPI仍然有效，例如須給多少錢政府、一年多少日要做體育娛樂活動等，營運一段時間後發現有需要時也可商討微調。