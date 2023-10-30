前助教涉非禮女生再教唆誣告　事主認曾向生父飲品落藥　覺被洗腦

中年男助教涉非禮16歲女生後，並教唆她誣告多名親人案續審，女事主Z今（30日）在區域法院作供，她指被告原本在她就讀的女校當助教，對方離職後二人在街上偶遇才開始聯絡。她指被告曾幫補習數學，亦曾再替她慶生時要求性交，但她拒絕，被告便哭稱自己時日無多等，求吻她胸及私處，她最後就範。之後二人更開始拍拖，被告開始教唆她誣告繼父非禮及訛稱祖母想拐帶她賣淫，但在報警時被警員發現她「讀稿」，她更曾在被告指示下，在生父的咖啡落安眠藥。她又指被告希望令其家人入獄，她因遭被告「洗腦」跟足照做。



被告孟世鴻（45歲），被控3項遊蕩、2項非禮、2項妨礙司法公正，以及各1項非法禁錮、串謀施用毒藥和不誠實取用電腦罪。

被告孟世鴻否認非禮、非法禁錮、妨礙司法公正等10罪，案件今在區域法院審訊。

Z稱曾被帶至後樓梯摸臀

控方今播放事主Z的錄影會面，Z透露就讀中二時認識任教數學輔導班的孟，孟之後離職。後來Z放學後在街上遇到孟，二人才開始聯絡。Z於2021年升讀中四時，要求孟替她補數學。孟在補習後以「討論數學」為由，帶她到彩虹邨一條後樓梯，並摸她臀部，又把她拉向其下體，Z感覺到孟的下體約5至10秒，她因感不適而推開孟。Z認為該次事件後兩人關係曖昧，但她怕被人取笑與年紀大的人拍拖，不敢告知別人。

拒絕性交孟即哭訴悲慘身世

同年11月，孟稱要替Z慶生，邀請她到家中，當晚孟試圖親吻她，她欲逃到廁所但被拉住，其打底褲亦遭脫掉及扔到床上。孟要求性交但遭Z拒絕，孟便哭起來，又稱雙親死亡，妹妹成了植物人，而他視網膜有問題，時日無多，若Z離去便會自殺，要求親吻Z全身。Z無奈就範，全身脫剩半身裙躺在床上，任由孟親吻頸胸和舔私處。

為報答孟答應性交及交往

Z又稱，因為孟替她補習，她未有向其他人提及非禮一事，而且孟常與她聊天，令她有安全感，故很想報答孟，隨後答應與孟性交及交往。

Z補充指，至2022年2月初，孟稱新聞有許多關於繼父非禮的案件，問Z有否類似經歷。Z憶述曾因過馬路時「無睇路」險被車撞，同行繼父見狀伸手攔住，意外觸碰她的胸部。孟堅稱繼父做法有誤，帶她到牛頭角警署報案投訴繼父非禮，惟警方未有受理。

孟叮囑報警時要提關鍵字眼

孟於是帶Z到葵涌警署報案，該警署「可靠啲」，並在巴士上再三叮囑Z要向警方提及某些關鍵字眼，包括「捉住不放」等。Z為免有遺漏，把孟的說話抄下來，葵涌警署最終決定立案調查，但Z承認她的指控並非真實。

教唆向生父下安眠藥

Z指孟又教唆她向同住生父下安眠藥，讓生父「瞓得腍啲」，方便Z深夜偷走去找孟，並叫她要注意用藥份量，免生父有危險。Z後來有在生父咖啡中落藥，再按孟吩咐把剩下的安眠藥沖走。

報警訛稱祖母要誘拐賣淫

此後，孟再指示Z趁祖母到她家煮飯時，反鎖自己在廁所內報警，訛稱祖母要誘拐她去賣淫。惟警方上門調查時，發現Z「拎住張紙讀緊」，遂把紙張沒收，並把她送院。送院期間，Z按孟指示刪除與孟之間的對話，但怕遺漏報案細節，故在事前用另一手機拍下來。

謊稱遭母親襲擊及意圖搶劫

同月23日，Z的母親和祖母接她放學，Z感驚訝故反鎖自己在廁所內，並試圖聯絡孟但不果。當日Z與母親有拉扯，事後孟要求Z向警方報案，謊稱遭到母親襲擊及意圖搶劫。

認為孟想令其家人坐監

Z坦言，雖然內心抗拒，但她之所以會對繼父、母親及祖母作不實指控，乃因孟長期對她「洗腦」，又稱：「開始咗要繼續落去。」並要Z替他報仇，她感到身心俱疲，才會照孟指示行事。Z又指孟希望令她的家人坐監，她說：「（孟想她）身邊無晒親人，身邊淨翻佢一個，咁我淨係可以依靠佢。」

案件編號：DCCC877/2022