中年婦涉企圖謀殺親女　被告稱怕有事保護不到女兒　落藥後下手

中年婦涉餵丈夫及女兒喝加料奶茶後，刀鎅親女被控企圖謀殺案續審，控方今(16日)播出被告被捕後與警的會面錄影，被告稱她曾聽到聲音及畫面指有人要綁架和賣她的女兒到妓院，她因擔心有事發生時會保護不到女兒，故在奶茶放入30粒藥，再給丈夫及女兒喝下，然後用刀鎅女兒，認為女兒「訓啫覺唔會咁痛苦」，但她下刀後女兒醒來，並向她說話，之後她便把刀放在窗台，然後離開單位。



被告楊芳茱（48歲），被控施用使人神志不清或軟弱無力的藥物和企圖謀殺兩罪，指她於2021年4月13日，在麗港城某室，非法導致女兒及丈夫服用使人神志不清或軟弱無力的藥物（即勞拉西泮）；企圖謀殺當時19歲的女兒。被告另面對一項有意圖而傷人罪，為企圖謀殺的交替控罪。

被告楊芳茱涉嫌在麗港城的住所企圖謀殺當時19歲的女兒。（資料圖片）

庭上播出被告的錄影會面，被告透露她生於內地，讀書至中三。她於1992年來港，案發時是一名家庭主婦，丈夫已退休，女兒就讀大學。

想夫女睡覺故在奶茶落藥

被告憶述稱，她當天下午與母親食飯後，到家附近的一間茶飲店買了兩杯奶茶。回到家後，她在其中一杯奶茶中加了30粒安眠藥，並將一半的奶茶倒進另外一個杯中，分別給女兒和丈夫飲用。警員聽罷問她下藥的目的為何，被告稱：「想佢地訓覺。」

認為女兒訓著無咁痛苦

之後，被告扶昏昏欲睡的丈夫到房間睡覺。女兒雖然同樣感睏，因要上網課而未有睡覺。期間，女兒曾表示感到不適，到洗手間嘔吐。被告則一直在家中等待女兒睡著，解釋因為「（女兒）訓著左唔會咁痛苦。」

把刀放窗台後離開住所

及至下午6時半，被告取出水果刀，在睡著的女兒的左手上鎅了三刀。被告稱，女兒在被鎅第一刀時已驚醒，並和她說了一些話，惟她未能記起說話內容。被告其後將兇刀放在窗台上後便離開家中，不久後被警方拘捕。至於警方當時在她身上檢獲的另一把刀，被告稱是用以自殺。

警有事發生保護不到女兒

警員最後提問被告傷害女兒的原因，被告指是為了保護女兒的安全，稱：「驚有事發生會保護唔到佢。」被告自言聽到一些聲音和畫面，有人稱要綁架和賣女兒到妓院。她認為該些說法是真實的，更曾向丈夫提出要移民。

案件編號：HCCC79/2022