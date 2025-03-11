陳志全朱凱廸認2019年在立法會擾亂秩序　分別加監20日及7日

前立法會議員林卓廷、陳志全和朱凱廸被指在2019年的逃犯條例「鬧雙胞」案中，多番搶奪建制派議員石禮謙的咪高風，被控違反《立法會（權力及特權）條例》。此外，立法會於2020年6月就《國歌法》進行三讀，陳在會議期間涉淋潑臭水。案件今(11日)在西九龍裁判法院再訊，陳志全和朱凱廸承認相關控罪。裁判官判刑時強調，議員應和平表達意見，不容許涉案的行為，但同時考慮案中不涉嚴重肢體衝突，最終判陳監禁32天，其中20天和其初選案刑期分期執行；至於朱則被判囚14天，其中7天和其初選案刑期分期執行。



林卓廷不認罪9月26日開審

三名被告為林卓廷(47歲)、陳志全(52歲)和朱凱廸(47歲)。其中一案涉及《逃犯條例》修訂法案，建制派及民主派爭奪法案委員會主席之位，最後「鬧雙胞」。朱和陳就該案分別承認四項和兩項「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。陳志全另就國歌法三讀潑臭水案，承認1項藐視罪。

林卓廷被控兩項相同控罪但他不認罪，其案件押後至9月26日開審。

陳志全在47人顛覆案被判監6年半，今被加監20天。(朱棨新攝)

朱凱廸在47人顛覆案被判監4年5個月，今被加監7天。

林卓廷否認控罪，將於9月26日受審。（資料圖片／羅君豪攝）

就「鬧雙胞」案，案情指出2019年4月，涂謹申兩度主持《逃犯條例》法案委員會，都未選出主席。議員李慧琼於5月初召開內委會，商討由石禮謙主持該法委會主席選舉，獲大比數通過。民主派則訂定同日由涂謹申主持會議，並選出他做主席。

多名建制議員前往會議室時遭阻撓

於5月11日早上，民主派在立法會開法委會會議。石禮謙、陳恒鑌、周浩鼎、葛珮帆亦前往召開建制派訂定的法委會會議。而他們前往會議室時，遭多人阻撓，期間朱凱廸不斷透過擴音器高聲發言。當石等人進入會議室後，朱和陳志全則多番試圖搶石的咪高風。

朱及陳已付消毒費22.3萬元

就潑臭水案，於2020年6月4日，立法會進行會議就《國歌法》進行三讀。於中午12時許，陳志全從朱凱廸手中接過一個容器。陳以燈籠遮蓋容器，並手持一張寫上「殺人政權，遺臭萬年」的標語，步向主席台。他和保安發生推撞時，該容器連帶燈籠掉在地上。帶有刺鼻惡臭的啡色液體亦濺在地上，白色蛆蟲在上面爬行，部份液體賤到立會保安的衣服，陳因此遭保安帶走。

因惡臭籠罩會議廳，會議被迫暫停4小時作檢查和消毒。相關消毒費用為22.3萬元，而朱和陳已繳付費用。

2019年5月11日，出現「雙胞胎」的立法會《逃犯條例》修訂法案委員會爆發激烈肢體衝突。（李澤彤攝/資料圖片）

2019年5月11日，出現「雙胞胎」的立法會《逃犯條例》修訂法案委員會爆發激烈肢體衝突。（李澤彤攝/資料圖片）

2019年5月11日，出現「雙胞胎」的立法會《逃犯條例》修訂法案委員會爆發激烈肢體衝突。（李澤彤攝/資料圖片）

2019年5月11日，出現「雙胞胎」的立法會《逃犯條例》修訂法案委員會爆發激烈肢體衝突。（李澤彤攝/資料圖片）

2019年5月，立法會《逃犯條例》修訂法案委員會發生「雙胞胎」，陳志全與朱凱廸等議員以肢體抗爭，其後被控違反立法會權力及特權條例，涉嫌襲擊、妨礙或騷擾前往會議廳或於會議廳範圍的議員。

陳志全表示不打算再從政

辯方替陳志全求情時指，陳現明白政治是妥協的藝術，涉案的做法是錯誤。辯方又指，陳從政的初衷是平權，而他已不打算再從政，只希望服畢刑期後，和家人團聚。辯方亦指，陳愛愓母親，但他在另案罪成還押期間，他的母親去世。雖然懲教署讓陳在母親臨終前，見她最後一面，但他抱憾未能在母親去世時，在其身邊陪伴。

此外，辯方替朱凱廸求情指，朱在另案涉串謀顛覆國家政權罪，被判囚4年5個月，望法庭把兩案的刑期部份同期執行。

裁判官就「鬧雙胞」案判刑時指，議員應和平表達意見，惟朱和陳為其政治目的，影響議會程序，令原本要舉行的會議未能繼續。但案中不涉嚴重肢體衝突。裁判官就該案，判朱監禁14天，其中7天和朱現時的初選案刑期分期執行，即加監7天。裁判官另就此案判陳志全監禁16天。

就潑臭水案，裁判官考慮陳的行為令會議暫停數小時，同時他亦支付消費毒用，就該案判他監禁16天。兩案的刑期分期執行，即合共32天。陳志全因初選案遭判囚6年6個月，裁判官下令兩案刑期中的20天，和初選案分期執行，即加監20天。

案件編號：ESCC2514/2019、WKCC3842、4003/2020