韶關交流團食物中毒增至52人中招 新增涉葵涌顧超文及陳兆民中學
撰文：歐陽德浩
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沙田官立中學約120名師生上周四至五（6至7日）到廣東韶關交流，回港後爆發急性腸胃炎。衞生防護中心今晚（11日）公布，再多兩間中學的交流團中招，出發及回港日期分別為3月3日至4日、3月6日至7日，到訪的地點相同，即在3月3日至10日期間，共52名師生出現急性腸胃炎徵狀。其中16人已求醫，全部毋須入院。
新增兩間學校為葵涌樂善堂顧超文中學及東華三院陳兆民中學。由於三團的師生曾於相同餐廳用膳，估計部分患者因進食受污染的食物而感染，另有患者在參觀活動期間嘔吐，因此部份可能由人傳人或環境污染，而受到感染。
再多兩間中學到韶關交流爆發腸胃炎 16人求醫、全部毋須入院
衞生防護中心表示，調查昨日公布的個案群組時，發現另外兩間學校的韶關交流團也出現腸胃炎徵狀，出發及回港日期分別為3月3日至4日（葵涌樂善堂顧超文中學）、3月6日至7日（葵涌東華三院陳兆民中學），到訪的地點相同。
即連同昨日公布的個案群組，在3月3日至10日期間，共52名師生出現急性腸胃炎徵狀。其中16人已求醫，全部毋須入院。
3個交流團曾於相同餐廳用膳 疑食物及人傳人感染
衞生防護中心指，正由多方面調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭，流行病學調查顯示，3個交流團的師生曾於相同的餐廳用膳，由於部分患者可能經進食受污染的食物而感染，已把相關食肆的資料通報廣東省當局。
此外，有患者在參觀活動期間嘔吐，其後陸續有更多師生在回港後開始發病，因此部分患者可能由人傳人或環境污染而受到感染。
衞生防護中心又指，會繼續跟進事件和流行病學調查，包括安排患者收集糞便樣本作化驗，向涉事學校提供感染控制的建議措施。中心亦已知會教育局，提醒注意相關情況。
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