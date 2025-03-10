沙田官立中學韶關交流團23人返港後出現腸胃炎　已通報廣東省當局

沙田官立中學約120名師生上周四至五（6至7日）到廣東韶關交流，回程當日至今日，共有23人出現急性腸胃炎徵狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等；九人已求醫，全部無需入院。據了解，交流團曾共同進食4餐膳食。衞生防護中心展開流行病學調查，指正從不同方向調查，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性；中心又指，已把相關食肆資料通報廣東省當局。

教育局指，已即時聯絡學校以提供協助，並已聯絡有關承辦機構了解和跟進，又稱會繼續與學校保持聯繫，提供適切支援。



兩名學生交流首日現急性腸胃炎 一人在下車後嘔吐

衞生防護中心晚上表示，沙田官立中學約120名師生，於上周四及五(6日至7日)期間到廣東韶關交流，回程當日有兩名學生分別於早上及中午出現急性腸胃炎病徵，其中一名學生當日下午在下車後嘔吐。

其後，陸續有21名參與同一交流團的學生在上周六至今日（8日至10日）期間出現急性腸胃炎徵狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等。九人已求醫，全部無需入院。

交流團為中五全級公民教育項目 有患病學生稱只吃過蒸水蛋

日前有知情人士向《香港01》透露，該交流團是到當地的丹霞山，屬中五全級的公民教育交流團。知情人士又引述其中一名患腸胃炎的學生指，交流團在地吃過團餐，該名學生形容團餐「好難食」，故只吃了蒸水蛋，但返港後出現發燒、嘔吐、腹瀉。

3個方向調查性腸胃炎爆發源頭 收集患者糞便樣本化驗

中心指，正從不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性，並已把相關食肆資料通報廣東省當局。

中心又指，會繼續跟進事件，包括安排患者收集糞便樣本作化驗及向該學校提供感染控制的建議措施。

教育局回覆查詢指，已即時聯絡學校以提供協助，並已聯絡有關承辦機構了解和跟進，當局會繼續與學校保持聯繫，提供適切支援。