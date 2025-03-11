夏春秋離世｜六合彩王子蔡國威曾同台主持攪珠　獲授一個要訣

夏春秋（原名吳錦泉、暱稱冬叔）今晚（11日）傳出離世消息，享年93歲。夏春秋在1976年至1993年期間主持六合彩，時長達17年，由於形象深入民心被尊稱「六合彩之父」。



有「六合彩王子」之稱的蔡國威曾與夏春秋同台主持攪珠，形容他幽默及轉數快，更獲「冬叔」傳授主持要訣——「發音要準，唔可以令人聽錯數字」。



夏春秋女兒、藝人吳君如3月11日晚在社交平台公布父親離世。（網頁截圖）

蔡國威引述夏春秋傳六合彩技巧︰讀數字發音要準

夏春秋最長壽六合彩主持的壯舉，已由「六合彩王子」蔡國威於去年打破。蔡國威表示，在亞洲電視時，曾與以嘉賓身份出席六合彩節目的夏春秋一同主持攪珠。他引述「冬叔」說，六合彩攪珠是直播、認受性高的節目。

「六合彩王子」蔡國威曾與「六合彩之父」夏春秋一同主持攪珠。（IG：@frankiechoi828）

蔡國威憶述「冬叔」也有傳授主持六合彩的技巧及分享以前做法，「佢話同佢當年好唔同，呢廿年（攪珠直播）好資訊性，唔可以以前咁好輕鬆，直播要好準確，（講數字）發音要準，唔可以令人聽錯數字。」

夏春秋在2025年3月11日傳出離世。（視覺中國）

學習夏春秋輕鬆主持技巧應用至其他節目

蔡國威形容「冬叔」幽默、轉數快，他也有將「冬叔」輕鬆主持技巧用於其他節目上。

他說每次自己主持時攪珠時，必會集中精神，「現場有部大電視機，好近，好清（看到攪珠結果），我會先心裡面講一次數字，先至講出嚟，慎防講錯。」

「六合彩王子」蔡國威。（陳順禎攝）