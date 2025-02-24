六合彩4400萬頭獎｜周二晚攪珠　即睇最旺及最冷號碼

又有六合彩大彩池。六合彩連續五期無幸運兒中頭獎，馬會預計明晚（25日，星期二）攪珠如10元一注獨中，可得4,400萬元橫財。



截至上周六（22日）晚攪珠，最旺號碼為30號，累計攪出496次，其次為49號及24號。至於冷門號碼，19號為冷中之冷，累計攪出419次，是唯一少於420次的號碼。



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由於連續五期頭獎無人中，多寶累積至34,540,680元，馬會因此預計頭獎10元一注獨中，幸運兒可得4,400萬元。截至今晚11時，投注額有3,671萬元。

六合彩各號碼攪出次數。（馬會網頁截圖）

30號最旺攪出近500次 大冷門19號出現不足420次

截至上周六（22日）晚攪珠，最旺號碼為30號，由2002年7月轉為49個號碼球以來，共攪出496次；其次為49號，累計攪出了488次；24號以483次成第三熱門號碼。另有五號碼頭攪出470至478次，由最多至最少依次為22號、13號、1及10號（均472次）、7號。

至於冷門號碼，19號為冷中之冷，累計攪出419次，是唯一出現少於420次的號碼；其次為23及25號，各出現423次；41號為第四冷門，攪出427次。

紅色球佔近十期攪出號碼40%

至於攪出的號碼球顏色，近十期最多為紅色球，有28個，佔總數40%，比藍色球多3個，而錄色相對較少，在該十期只有17個。

不過近兩期攪出的14個號碼，紅色只有一個，藍色及綠色分別佔7個及6個。

截至2月22日的最近10期攪珠。（馬會網頁截圖）

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