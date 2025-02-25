六合彩結果｜頭獎一注中獲近4400萬　7個攪出號碼有得對

六合彩連續五期無幸運兒中頭獎，多寶累積至34,540,680元，馬會因此預計今晚（25日，星期二）頭獎10元一注獨中，幸運兒可得4,400萬元橫財。投注晚上9時15分載止，總投注額超過8,5000萬元（85,452,267元）。



馬會公布，今晚有一注中頭獎，每10元一注派彩4,386萬元（43,865,730元）。



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今晚攪出號碼為：1、2、6、11、40、47；特別號碼為：32。

2月25日晚六合彩攪珠結果。(馬會直播截圖）

2月25日晚六合彩派彩結果。(馬會網頁圖片）

馬會公布，今晚有一注中頭獎，每10元一注派彩4,386萬元（43,865,730元）。二獎有3.5注中，每10元一注派彩888,100；三獎有105注中，每10元一注派彩近7.9萬元。

六合彩各號碼攪出次數。（馬會網頁截圖）

30號最旺攪出近500次 大冷門19號出現不足420次

截至上周六（22日）晚攪珠，最旺號碼為30號，由2002年7月轉為49個號碼球以來，共攪出496次；其次為49號，累計攪出了488次；24號以483次成第三熱門號碼。另有五號碼頭攪出470至478次，由最多至最少依次為22號、13號、1及10號（均472次）、7號。

至於冷門號碼，19號為冷中之冷，累計攪出419次，是唯一出現少於420次的號碼；其次為23及25號，各出現423次；41號為第四冷門，攪出427次。

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