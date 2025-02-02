六合彩結果｜一注獨中得1.93億打破兩大紀錄　可買多少枚Bitcoin?

六合彩新春金多寶今晚（2日，年初五）攪珠，幸運兒10元一注獨中，以買實體彩票獲得巨額獎金1.93億元，除了打破頭獎派彩紀錄，也打破獨攬頭獎派彩紀錄，比2021年8月26日頭獎幸運兒多1億元。



1.93億元這個金額，可以買到6,905兩999.9黃金、242萬股匯豐銀行、20.6萬股Nvidia輝達或 250枚Bitcoin。



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六合彩新春金多寶投注額共3.8億元（380,697,962元），是疫情後單次新高。馬會公布，今晚攪珠有一注中頭獎，每10元一注派彩1.93億元（193,762,620元）。據悉，幸運兒是親身到投注站買彩票，投資10元一注，獨攬1.93億元頭獎，比馬會原先預計1.88億元，多出約500萬元。

2月2日六合彩新春金多寶派彩結果。（馬會網頁截圖）

1.93億元是怎樣的數字？

以惠康長城牌方罐火腿豬肉340克裝每罐賣27港元計，總共有可以買到7,176,393罐（約717.6萬罐）；

以港股匯豐銀行1月28日收市價79.95港元計，可以買到2,423,547股（約242萬股）；

以港股騰訊1月28日收市價401.2港元計，可以買到482,957股（約48.3萬股）；

以美股Nvidia輝達1月31日收市價120.07美元計（折算940.46港元），可以買到206,029股（約20.6萬股）；

以Bitcoin今晚約10時價格774,888.88港元計，可以買到 250.05枚；

以本港今日999.9黃金金條每兩28,060港元計，可以買到6,905兩。

根據馬會六合彩派彩資料，對上幸運兒獲得10元一注派最高頭獎派彩，是2021年8月26日，一注（10元一注）獨得91,247,640元，當時打破2013年12月10日一注（10元一注）獨得90,951,590元。即今次比2021年高出102,514,980元，料短期內難再被打破。

今次也刷新最高頭獎基金紀錄，比2016年5月10日的169,319,560元，多出24,443,060元，該期有2注中，每注（10元一注）派84,659,780元。再之前最高紀錄出現在2014年9月13日，2注中瓜分164,492,500元，每注（10元一注）派82,246,250元。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼

