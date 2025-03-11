麥當勞食客遺有10萬現金背包　清潔女工發現　店交警署待事主取回

麥當勞最近發生拾遺不昧事件，有食客在荔枝角一間麥當勞遺下放有大約10萬元現金的背包，翌日接近午夜時份才驚覺，即飛奔至店舖找失物。當時已經關店，仍在店內的店員即告訴事主，已交長沙灣警署，10萬元能夠失而復得。據悉，當晚是「大堂姐姐」發現事主背包，即時交給經理處理。



事主今晚（11日）在社交媒體出帖文特地表揚店員的協助。「就係因為你哋認真對待我嘅失物，令我冇辦法唔認真做返啲嘢，去對你哋致敬。」



事主稱吃完晚餐後心神恍惚回家 無為意遺留背包

網民「Amen Wai」今晚在社交平台Threads，特地感謝宇晴匯麥當勞的曾經理及店員。原來事主上周六（8日）晚上8時與家人到該麥當勞吃晚餐，其後帶着心神恍惚的心情回家，直至翌日（9日）晚上11時15分才驚覺遺下背包。

事主指，背包內物品不多，只有一個透明的文具袋，惟內有非常重要的物品，包括一支原子筆、一張酒店月租宣傳單張、一疊未入數的支票，以及大約10萬元現金。

事主3月8日晚上8時與家人到宇晴匯麥當勞吃晚餐後，遺下背包，內有10萬元現金。（Google地圖截圖）

職員面帶安慰提醒事主到警署取回背包

事主在一分鐘後立即飛奔往該麥當勞，但已經關閉，不過當時店員仍忙於關店工作。事主於是向店員查詢背包的去向，並表示內有許多現金。

事主：唔該唔好意思，我星期六好似留低咗個背囊喺度，想請問你哋有冇執到？

店員：喺？背囊裡面有啲咩㗎？

事主：有.........好多好多現金



事主寫感謝信給宇晴匯麥當勞店員。

店員安慰他，指前一日已報警，着事主可到長沙灣警署取回，店員並說：「我哋有嘗試聯絡你，但見唔到你個人資料，由於真係有好多好多……」

事主將背囊放枱底 大堂「清潔姐姐」發現後交經理處理

據悉，事主當晚堂食時將背囊放在枱底，離開時忘記取走，大堂「清潔姐姐」後來發現，即時將背囊交給經理處理。

網民「Amen Wai」在Threads寫找回失業過程。

事主向店員送上果籃以示感謝

事主道謝後立即跑到警署，最終所有物品失而復得。他其後向店員送上果籃以示感謝，「就係因為你哋認真對待我嘅失物，令我冇辦法唔認真做返啲嘢，去對你哋致敬。」