麥當勞前工程顧問涉收承辦商夫婦8萬元錶　招標時優待　3人被起訴

麥當勞前工程顧問涉嫌收取工程承辦商兩夫婦贈送的8萬元腕錶，以換取工程招標時優待對方。三人被廉政公署起訴，明天（25日）答辯。



麥當勞工程顧問涉嫌收取工程承辦商夫婦8萬元腕錶。(資料圖片/ 周令知攝）

MHK Restaurants Limited (MHK)在香港經營逾200間麥當勞。45歲的被告凌滿棠為業務發展部的工程顧問，負責為工程招標、邀請認可承辦商入標、提交標書分析報告及建議，並監督工程進度。

2023年12月2日，宏信裝修工程有限公司工程經理、48歲的周志權，以及其妻子30歲的宏信董事陳芊儒，向凌滿棠提供一隻超過8萬元的腕錶，希望獲得MHK的優待。

在此之前，宏信於2021年9月至2023年12月期間，共獲判34項MHK裝修工程及小型工程，以及14張修訂工程訂單，涉款逾1,800萬元。

凌滿棠、周志權及陳芊儒被控違反《防止賄賂條例》，明日（25日）在西九龍裁判法院答辯。凌滿棠同時涉及另一宗銀行按揭貸款詐騙案，同樣明日於法院答辯。