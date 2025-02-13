麥當勞8000員工出席新春晚宴　50年前香港首名員工現身勉勵新一代

香港麥當勞在新正頭按照傳統，一連三晚在亞洲國際博覽館舉行年度員工晚宴，逾8,000名員工和嘉賓出席。適逢香港麥當勞50周年紀念，晚宴特別邀請全港第一間、1975年開幕的百德新街麥當勞的員工、以及多位資深員工和夥伴出席，當中八位上台分享過去半世紀的重要時刻，勾起在場同事的集體回憶，同時勉勵員工堅守公司的核心價值。



香港麥當勞一連三晚在亞博舉行年度員工晚宴，與逾8,000名新舊員工一起慶祝新春。(香港麥當勞提供圖片）

麥當勞當晚在分享環節中，邀請元老級前輩，人稱「阿爺」的前香港麥當勞副總裁及總經理朱源和出席。他於1974年加入香港麥當勞擔任餐廳副經理，是香港麥當勞第一位員工。他從開設第一間餐廳開始協助拓展業務，見證香港麥當勞的轉變。

朱源和已退休20年，他好高興回來參加員工晚宴，與不同年代的同事聚首一堂，共同見證香港麥當勞50周年。由1975年開設第一間餐廳至今，現時已擴展至全港有260間餐廳。「憑着人情味及世代傳承的精神，我相信各位同事會繼續堅守麥當勞的核心價值。」

香港麥當勞第一位員工、當時任職餐廳副經理的朱源和（前排左一）出席年度員工晚宴，與五位獲長期服務獎的員工合照。(香港麥當勞提供圖片）

麥當勞表示，今年有逾500位員工獲頒長期服務獎，包括年度傑出員工大獎， 20年、25年、30年及35年的長期服務獎等，當中有近80名員工獲得25年或以上的長期服務獎。

香港麥當勞2025年有逾500位員工頒長期服務獎，當中近80名員工獲得25年或以上的長期服務獎。(香港麥當勞提供圖片）

麥當勞表示，多年來為員工提供彈性工作時間和多元共融的工作環境，保留人才。現職皇后大道中餐廳的生產品管專員阿洋已加入香港麥當勞兼職11年，他形容公司猶如第二個家，「我和家人分隔兩地，餐廳同事就好像我在香港的家人。我們感情非常和洽，無論面對任何挑戰，大家均會互相打氣。」

有兩個小朋友的長沙灣美居中心餐廳顧客服務專員Ann已兼職10年，她表示最喜歡麥當勞共融的工作環境，「公司有好多同我一樣嘅Mammy Crew（兼職工作的媽媽組員），她們給予我好多支持同鼓勵，讓我由一個沒有工作經驗的人慢慢成長。」

另一位已經在元朗南餐廳工作25年的顧客服務組員美群，加入公司時女兒剛上小學，彈性工時制度讓她可以在女兒上學期間照常兼職工作賺取收入。她說即使現在已成為外婆，仍然希望繼續在麥當勞工作。

晚宴特別邀請多位前管理團隊出席，感謝他們多年來的貢獻，並一同重溫昔日時光。(香港麥當勞提供圖片）

加入公司13年的香港仔中心餐廳經理Chelsea說，公司每年均會為員工提供不同交流和學習機會，例如每年均會舉辦的麥當勞內部服務精英比賽，每一次參賽都會有所成長。獲20年服務獎的 The Southside餐廳總經理Freddy感謝公司多年來的栽培，他說由兼職組員到成為餐廳總經理，20年間有好多上司前輩提攜。「只有中五學歷的我，從未想像自己都可以戴上四方帽，獲得與學士學位等同的資歷。