印刷工人涉非禮養女　同床而睡藉機動手　事主稱9歲被性侵至15歲

印刷工人涉嫌與9歲大養女同睡一床時摸其胸，之後持續非禮她，亦包括用手指插其下體，直至養女15歲，兩人仍維持普通關係，但知養女拍拖後關係轉差，養女終把事告知社工報警。工人否認4項非禮罪，案件今（12日）在區域法院開審，女事主透露，因怕與妹會無人照顧才一直啞忍。



被告CCS（47歲，印刷工人），被控4項非禮罪，指他於2016年至2023年，在葵涌住所內4度猥褻侵犯女童X。

47歲被告CCS否訋4度非禮養女，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

X稱在小四至中四期間遭被告非禮

控方開案陳詞指，X和生母、被告及妹妹住在涉案單位，被告是X的養父。在X讀小四、中一和中四時，被告與X同床睡覺，期間被告摸X的胸和腰、用手指插入X下體、以及扯開X的内衣撫摸胸部和摸臀部。X在2023年3月向社工揭發本案。

同睡一床先伸手攬腰再摸胸

庭上播放X的錄影會面影片，X稱事發時被告均與她和妹妹睡在同一張床上。在X讀小四時，被告伸出右手攬住她的腰，並將手放在X的胸部上。X問被告在幹甚麼，被告回答「小心我插你」，X問被告甚麼意思，被告說X長大便會知道。

X憶述被插下體痛得哭起來

及至X讀中一的某晚，她睡覺時突然感到下體疼痛，感覺被告用手指隔著褲子摸下體，再指插她約2-3分鐘，X痛得哭起來，被告才縮手和轉身背著她。至X中四時，被告在床上嘗試扯起X的底衫，X拉開被告的隻手，被告才停手。

知X拍拖後關係轉差

就二人關係，X稱她與被告關係普通，被告在2022年底知道她拍拖後，二人關係變差。

怕與妹無人照顧而啞忍

在辯方盤問下，X解釋她沒有在較早時間告知社工她被非禮的事，因為其生母沒有工作也不做家務，常常外出，照顧責任落在被告身上。當發生被告指插她那次事件時，被告當時稱：「不如我走。」X怕她與胞妹會沒人照顧，她才啞忍。

案件編號：DCCC 277/2024