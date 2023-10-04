退休漢涉多番要養女手淫　反稱下體被拉扯　官不信裁非禮等多罪成

退休漢涉嫌與約10至11歲的養女玩化妝時，要養女摸其下體，之後再多次提出類似要求，養女怕遭遺棄啞忍，並戴手套為養父手淫。多年後一家三口因事爭執，養父涉扯養女頭髮及叉頸，事件報警後同時揭發多年前的非禮事件。養父否認曾非禮，又稱當日爭執時遭養女扯下體才作出自衛行為。案件今（4日）在區域法院裁決，法官指報案當日被告未有投訴下體受傷和求醫，不信他聲稱被扯下體的說法，裁定養父罪名成立，把案押後至11月6日判刑，以為被告索取心理報告，及養女的創傷報告。



被告TSL，69歲，已退休。被控5項向16歲以下兒童作猥褻行為罪，指他於2013年9月至2014年9月，在上水某單位向X作嚴重猥褻行為。X當時介乎10至11歲。被告另被控1項普通襲擊和1項非禮罪，指他於2021年11月23日，在同地襲擊和非禮X。

被告TSL在區域法院被裁定非禮及普通襲擊等罪成。

事主X稱為被告手淫會戴手套

法官裁決時引述證供指，事主X供稱案發時之所以會戴手套為被告手淫，是因為她將此視為污穢、難堪之事，法官認為解釋合理。對於辯方質疑X既覺得污穢，為何仍會重複為被告手淫。法官理解X當時是小童，或因好想和被告玩化妝，才多次為其手淫。

若被扯下體不可能沒有受傷

對於被告稱案發時遭X扯下體，出於自衛才會扯X頭髮並叉頸。法官指出，若X真的有扯下體，被告下體無可能沒有受傷，被告更沒可能不就此提出要求醫，因而認為X沒有扯被告下體，被告亦無須自衛。

認為被告口供不可信

至於辯方早前曾質疑X案發前一晚有否向養母Y投訴被告、遭被告摸大腿時的衣著、被告在X身體哪一個部位射精等，法官認為這些均非關鍵案情或與案無關。基於以上分析，法官認為被告的證供不可信，X的證供則可信，因而裁定被告所有罪名成立。

事主曾供稱：驚佢地唔要我

案情透露，事主X先由養母Y收養後，Y才嫁給被告，3人開始一同居住。X現年20歲，她審訊時供稱約在10至11歲時，被告曾買化妝盒給她，被告准X在他面上化妝並與她一同玩，惟被告期間掏出下體，叫X捉其下體郁動至完事。之後同樣事件一再發生。X解釋一直未揭發事件時曾哭稱：「驚佢地唔要我。」

案件編號：DCCC 407/2022