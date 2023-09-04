退休漢涉非禮養女　否認虛構指控　事主：當佢爸爸認為唔會咁對我

退休漢涉多番要求約10歲的養女手淫案續審，女事主X今午(4日)在區域法院接受辯方盤問，X稱當時收到被告送贈的化妝盒，因為與被告的關係好，想「搵佢玩」，並為被告化妝，然而被告卻要她手淫，X稱她視被告是父親，認為被告「唔會咁對我」。辯方律師卻指出，根據X的說法，她為被告手淫五次之多，第五次時更手淫至對方完事，質疑事件是X虛構。X回應說：「前面有幾次，唔爭在呢次。」又透露8歲時已與被告一同看成人電影。



被告TSL，69歲。他被控5項向16歲以下兒童作猥褻行為罪，控罪指，被告於2013年9月至2014年9月，在上水某單位向X作嚴重猥褻行為。此外，被告另被控1項普通襲擊和1項非禮罪，指他於2021年11月23日，在同地襲擊和非禮X。

69歲被告TSL否認6項非禮及1項襲擊罪。

為被告化妝是找他玩

就X作供稱，她案發時多次要求替被告化妝時，對方則要X替他手淫，而相關事件共有5次。辯方問，X形容該手淫行為噁心，為何仍要多次找被告化妝。X指，當時和被告關係好，想「搵佢玩」，又認為「佢係爸爸」，認為對方「唔會咁對我」。

已曾做多次 唔爭做第五次

辯方續指，根據X的說法，她需替被告手淫屬「條件交換」，以換取她可替被告化妝。惟同時，X第四次替被告手淫約1分鐘，未有完成整個過程，之後亦未有化妝。X庭上解釋，當時的噁心程度，超出想玩的心態。辯方繼而問，為何X第五次又替被告手淫至完事，X解釋：「前面有幾次，唔爭在呢次。」辯方向X指出，該五次手淫事件均沒有發生，是X虛構。X不同意。

X指被告不喜歡其男朋友

X在盤問時透露，在2021年的非禮和襲擊事件前約1、2月，結識了男友，被告不喜歡其男友。她同意辯方所指，被告某次返家時發現門口遭反鎖，X和男友在單位內，她之後才開門。

被告曾問X有否與男友性交

辯方指，被告隨後問X有否和男友發生性行為，X當時回應：「香港地下落仔唔洗驚。」X否認曾說「落仔」的話，但同意被告在另一場合曾問她與男友性交的問題，而且是出自關心。她亦同意，被告是愛她的。

8歲時曾與被告一同看成人電影

此外，辯方引述X錄取的口供，指於2011年時被告邀請她觀看成人電影。當時被告在客廳播古裝的成人電影，「動作好誇張」，X看了約一小時。辯方亦其說法屬虛構，指當時是X向被告稱，母親Y從舊居帶來7套成人電影，X自稱已全部看過，被告則播放過其中兩套。X否認，強調她8歲時，曾和被告一同看過成人電影。

案件編號：DCCC 407/2022