商人涉迷暈3女子　事主醒來全身赤裸　指被告認曾為她更衣並攬住

商人涉迷暈3名女子案續審。姓周的第三名女事主今（13日）作供，她稱兩度與被告到深圳公幹時，均在喝下被告提供的養生湯後「斷片」，醒來時感迷糊和暈眩，其中一次醒來時更是全身赤裸。她事後翻看酒店閉路電視片段，驚見被告在她失去知覺後曾3度入其房。她向公司反映，獲告知被告有易服癖。她後來經公司安排與被告會面，被告跪地痛哭向她道歉，並承認在她暈倒後，為她換了3套衫，又攬住她談天拍照。



被告潘迪偉（43歲，商人），曾在Nu Skin工作。他否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位分別非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、何及周。

被告潘迪偉否認迷暈3女子。(陳曉欣攝)

喝下被告的養生湯後感迷糊

周姓女事主稱，她在2015年3月和6月兩度與被告到深圳公幹，他們入住同一間由被告預訂的酒店。周憶述，她3月住酒店時，被告在晚上拿了一壺湯給她，說是母親煲的養生湯，斟一杯給周喝，周只記得她失知覺前拿着水杯。她翌早11時許醒來，感到迷迷糊糊，很暈很辛苦，她梳洗後再回到床上睡覺，重複醒來再入睡數次。

第二次公幹同樣喝湯後覺暈

周續稱，她6月公幹在酒店過夜時，被告同樣給她喝被告聲稱其母所煲的湯，周只記得在床邊用了一會電話，被告說他離開，之後她便失去知覺。周翌晨醒來發現自己全身赤裸，她用短訊告訴被告她很暈並稱：「呢間酒店好似好奇怪。」被告遂提議取消行程提早回港。

回酒店查看CCTV見被告曾入其房3次

周供稱，她在該次事件後開始對被告起疑，遂告知胞弟，她知被告妻子的前弟媳和何姓事主亦有類似經歷，周因而與胞弟向酒店索取閉路電視片段觀看，驚見被告在她失去自覺時，先後用房咭進入她的房間3次，逗留數分鐘至1小時不等。片段顯示。被告曾手持一包物品進房間，出入房間前後更換了衣物。

被告認為周換3套衣服並攬住聊天

周稱，她知悉後接近崩潰，並向上線及同事談及此事。其上線轉述被告稱他有易服癖和曾在周的飲品中下藥。其後，周獲安排與被告見面，被告跪地痛哭向她道歉，被告指他在網上購買安眠藥食用，承認為周換了3套衣服，曾攬住周談天和拍照。被告指他無法自控，無心傷害周。

承諾不會接觸團隊任何人

周指被告又承諾不會接觸團隊任何人，由其妻經營Nu Skin業務。周供稱，她因同情被告和不想影響團隊，故當時未有報警。周在2018年發現被告違反承諾，要求被告妻子離開團隊。

接獲歐姓事主來電後決定報警

及至2019年，周接獲歐姓事主來電，歐表示她亦是受害者，令周感到很震驚，因為她以為受害者只有她、被告妻子弟媳和何三人，由於憂慮有更多受害人，她遂決定在同年4月報警。

案件編號：DCCC 89/2024