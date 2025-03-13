家庭主夫涉姦親女9年　稱患痛風無力抬女兒的腿　強姦非禮全罪脫

家庭主夫涉強姦親女9年，強姦事件首次發生時，X年僅12歲，正就讀小學6年級，當時被告進入X的房間強姦X，至X喊痛時被告才停止。女兒大專畢業後才揭發事件。被告被捕時稱：「我無做過。」但警方發現被告的電腦內有一張拍到男性身體及女性下體的照片。女兒作供時認她與被告是相中人。被告否認13項強姦及1項非禮罪，自辯時稱患痛風抬不起女兒的腿作性侵。案件今（13日） 在高等法院退庭商議，3男4女陪審團今（13日）在高等法院退庭商議逾7小時，一致裁定被告13項強姦及1項非禮罪全部罪脫。



被告NPS（現58歲，無業），被控13項強姦罪及1項非禮罪，指他於2011年3月至2019年8月期間，分別在上水御皇庭、彩園邨、上水名都、元朗廣場、寶城洋樓、藝典居及豐裕軒的單位強姦X，並於2014年6月至2016年8月某日，在元朗游泳池非禮X。案件由法官張慧玲審理。

被告NPS被控非禮親女9年，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

曾在客廳騎樓等位置強姦X

控方案情指，事主X與父母及弟妹同住，主要由被告負責照顧，X的母親則外出工作。強姦事件首次發生時，X年僅12歲，正就讀小學6年級，當時被告進入X的房間強姦X，至X喊痛時被告才停止。在其餘的強姦事件中，被告曾進入X的房間，拍醒她及把她拖出客廳，並在沒有任何安全措施的情況下強姦X。過程中X曾喊痛，但被告仍然沒有理會，更曾在X的體內射精。在X於祖母家暫住期間，被告把X帶到騎樓強姦。

養天竺鼠與父爭執

事件被揭發始於父女爭執，X在升讀大學後居於宿舍，並養了2隻天竺鼠當寵物。X畢業後帶同天竺鼠搬回家，但遭到被告反對，其後二人因照顧天竺鼠問題爭執，被告將天竺鼠連籠扔落地，X傷心向男友傾訴，並揭發她自11歲起遭父親性侵。

被告電腦有數張拍男女性交照

被告被捕後稱：「我冇做過。」警方搜屋時發現，被告的電腦中有數張男性下體插入女性陰部的相片。經法醫檢驗後，確定相片陰部上的痣與X身上的痣位置相符。

辯方質疑在家性侵不會無人知

女事主作供時承認照片上是她及被告，又透露被告會家暴，母親亦是被告的家暴對象，故她當時無告訴母親，因覺母親也不會幫她。辯方卻質疑若被告在家中性侵她，必定會有聲響，且家中當時亦有人，不可能無人發現，X稱她沒有印象。

被告自辯稱患痛風無法抬起X的腿

辯方指出，被告患痛風多年，無法抬起X的腿以性侵。被告指出，如有人在客廳的梳化上郁動，梳化一定會發出聲音，妻兒在房間也會聽到；如他爬上X睡的上格床性侵X，次女亦一定會聽到聲音及醒來。

案件編號：HCCC365/2023