滙豐銀行慈善基金推出青年發展計劃　為1.6萬學生提供工作坊交流

「滙豐香港社區節」由上周六（5日）起一連兩天於中環街市舉行，吸引過萬人參與，一同體驗來自全港18區合共31個推動跨代共融社區項目的成果。



在開幕儀式上，滙豐銀行慈善基金宣佈推出一項新的青年發展計劃，協助本地青年拓闊視野，養成積極的心態，新的計劃目標為16,000名本地副學士學生及中學生提供工作坊、交流及義工等活動，啟發他們建立上進心及回饋社會。



政務司司長陳國基（左三）、滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝（右三）、滙豐銀行亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建（左二）及羅銘哲（右二）、滙豐香港區行政總裁林慧虹（右一）及社會服務聯會行政總裁陳文宜（左一）為「滙豐香港社區節」 主持開幕儀式。（滙豐提供圖片)

政務司司長陳國基、香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝、滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲、滙豐香港區行政總裁林慧虹，以及社會服務聯會行政總裁陳文宜上周六為社區節揭幕，並頒發獎項嘉許五個本年度優秀項目，以及在「社區創新科技大賽」獲最佳項目獎的學校。

王冬勝在揭幕禮上表示，多年來滙豐與各社福機構支援社區有需要人士，本屆「滙豐香港社區夥伴計劃」挑選出31個項目，受惠人數比2023年倍增至43萬人。

他表示，今年適逢滙豐成立160周年，將會推出全新的青年計劃，期望透過一系列工作坊和義工服務，協助16,000名本地青年建立正向心態、裝備自己，應對瞬息萬變的未來。

王冬勝（後右二）及一眾滙豐管理層欣賞滙豐幼兒學校的表演。（滙豐提供圖片)

「滙豐香港社區夥伴計劃」由滙豐及社聯合辦。基金在2024年撥款1,800萬元，挑選出29家社區機構負責的31個項目，受惠人數達43萬人次，比2023年上升逾倍。

陳文宜表示，本屆計劃以多種方案回應社會中弱勢群體的不同需求，例如：有項目助長者認識綠色環境，成為綠色導賞員，重新認識自我價值；有項目為聾人學生提供⽣涯規劃教育，幫助他們建⽴⾃信及抗壓⼒，更好裝備未來。

新的青年發展計劃由Time Auction及聖雅各福群會負責營辦。計劃將於今年4月到8月試行，並於9月正式推出。