來稿｜從滙豐全球投資峰會看強化及鞏固港國際金融中心地位

來稿作者：楊華勇



滙豐集團3月25日至27日在港舉行第二屆全球投資峰會，來自全球多個國家和地區的與會者就全球市場投資新動向展開討論，並看好投資信心恢復態勢，共有逾4000名投資者、企業代表和學者參加。英國滙豐集團主席杜嘉祺表示，香港作為內地、亞洲和全球其他地區之間的超級連系人，將強化及鞏固香港國際金融中心地位。

香港作為「一國兩制」下的國際金融中心，中央全力支持香港金融業高質量發展。習主席提出「加快建設金融強國」的戰略目標，強調「鞏固提升香港國際金融中心地位」。香港具有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，擁有自由開放的市場環境，與國際接軌的司法制度，匯聚世界各地的金融機構和國際化的人才隊伍。香港可扮演好聯通國內國際兩個市場的「超級聯繫人」角色，實現資本、技術、勞動力、數據等生產要素在全球的加速流動和自由配置，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位，在香港由治及興和強國建設、民族復興進程中更好發揮作用。

九層之台，起於壘土。香港金融中心跨越式發展有兩大支柱，其一是香港良好的營商環境、簡單低稅制、資金自由港、與西方接軌的司法制度、金融監管高效，以及最自由經濟體等制度優勢；其二是內地與香港不斷增強的經濟貿易聯繫。二者有機結合保證了香港經濟長期穩定，推動香港持續提升國際金融中心地位，亦是當前香港保持國際金融中心競爭力、應對外部挑戰的制勝之道。

過去40年內地經濟規模的快速成長是香港金融中心實現跨越式發展的最大動力。九十年代香港積極吸引內地企業來港上市集資；2009年以後，香港抓住人民幣國際化的趨勢，大力擴展離岸人民幣業務，成為歷史最久、規模最大、運作最為規範的離岸人民幣樞紐。近年來，世界經濟重心轉向新興市場，亞洲成為世界財富增長最快的地區之一，特區政府提供合適的法律及監管框架、清晰而又具有競爭力的稅務環境，吸引更多不同種類的基金公司以香港作為基地，擴展基金業務的種類及範圍，提升香港作為國際資產管理中心的地位。

香港吸引外資與財富管理生態的發展呈現以下多維特徵：

規模與增速雙創新高：539家外企落地及41%的增速，反映香港營商環境修復速度超預期。677億元投資額的穩健增長（10%）表明大型專案佔比提升，資本密集型產業佈局加速。

就業乘數效應突顯：6,864個新增職位對應67%的增幅，顯示外資專案從金融服務業向高附加值產業延伸，如科創研發、綠色金融等知識密集型領域創造更多優質崗位。家族辦公室產業的生態躍遷，三年間家辦數量突破2,700家，體現香港在稅收優惠（如豁免離岸利得稅）、法律架構（有限合夥基金制度）及專業服務配套的系統性優勢。超30%管理規模過億美元，顯示其對超高淨值客戶的虹吸效應。家辦生態成熟化催生「服務鏈經濟」，帶動法律、稅務、資產管理等專業服務需求，形成良性迴圈，將鞏固其亞洲領先地位，與新加坡形成差異化競爭。

地緣價值再發現：投資者對香港的「正向重估」，本質是對其「超級連絡人」功能的再確認。在逆全球化背景下，外資通過香港既可利用普通法體系保障，又能依託CEPA、大灣區等機制獲取內地增長紅利。加大區域配置額度反映全球資本從單純追求離岸安全港，轉向「中國機會+亞洲增長」的雙重佈局。香港作為跨境投融資管道（債券通、理財通等）的技術優勢凸顯。香港核心競爭力在於法治傳統、專業人才儲備與內地制度對接能力的獨特組合。未來需在維持國際自由港特質與深化區域融合間把握動態平衡，持續提升作為雙迴圈戰略支點的不可替代性。

香港在國家「向新而行」戰略中的角色與發展路徑，是資本鏈接樞紐。打通創新產業全球融資通道，成為新經濟企業上市首選地，寧德時代赴港上市體現香港資本市場對「硬科技」企業的估值發現能力。預計新能源、AI等領域將湧現更多「港股+內地業務」的標杆案例。

構建「內地研發-香港轉化」生態，DeepSeek在港設子公司反映科企「雙總部」趨勢——內地主攻基礎研發，香港負責國際專利佈局、技術授權談判及海外市場拓展。香港普通法系對知識產權的保護及國際仲裁機制，可降低技術跨境交易風險。北部都會區與河套合作區形成「科創走廊」，香港可發揮生物醫藥、微電子等領域的檢測認證優勢，縮短內地創新產品進入全球市場週期。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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