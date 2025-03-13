小蠔灣O‧PARK1有廚餘儲存缸現滲漏　需緊急維修　暫停接收廚餘

環保署今日（13日）公布，有機資源回收中心第一期（O．PARK1）一個廚餘儲存缸出現滲漏，需緊急維修，故暫停接收廚餘，會交由O．PARK2接收和處理。署方指已要求O．PARK1承辦商全力搶修，並詳細檢查其他廚餘儲存缸，以避免同類事故發生。



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環保署發言人表示，位於大嶼山小蠔灣的O．PARK1一個廚餘儲存缸出現滲漏情況，需要緊急維修，因此現時O．PARK1暫停接收廚餘，並交由其他設施接收和處理，包括位於北區沙嶺的有機資源回收中心第二期（O．PARK2）。

署方表示，已主動聯絡受影響的廚餘生產者及運送者，及要求O．PARK1的承辦商全力搶修，並詳細檢查其他廚餘儲存缸，以避免同類事故發生。環保署會因應O．PARK1維修工作進展及最新情況，主動聯絡受影響的廚餘生產者及運送者，確保廚餘運送工作繼續有序進行。