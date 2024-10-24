謝展寰冀公屋「一座一桶」廚餘回收　回收網絡最終覆蓋全港

撰文：何夏怡
出版：更新：

立法會環境事務委員會今日（24日）討論《施政報告》措施，經民聯立法會議員盧偉國關注本港減廢回收便捷度，詢問當局有無具體目標。環境及生態局局長謝展寰表示最終目標是打造「全港市民支援的回收網絡」，現時則期望公共屋邨可以做到「一座一桶」廚餘回收，有更多私人屋苑參與《減廢回收約章》。

謝展寰檢視智能廚餘回收桶。(政府新聞處)

冀公私營聯手　建立全港支援的回收網絡

立法會工程界議員盧偉國認為，雖然垃圾徵費未能實施，但可見社會環保意識、回收意識有提高，廢物棄置量亦下降。他詢問當局有無提升回收便捷度的具體目標。

謝展寰表示減廢回收確有成果，例如家居廚餘收集網絡大規模擴展後，今年以來回收物增加超五成、家居廚餘增加四倍。他期望未來公共屋邨可以做到「一座一桶」廚餘回收，有更多私人屋苑參與《減廢回收約章》，最終希望香港回收文化、市民接受程度可以不斷提升，最終目標是透過政府、私人，打造全港市民都可以支援的回收網絡。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

葛珮帆指高電費影響超算中心發展

選委界立法會議員葛珮帆關注電費貴的問題，稱有充電樁公司反映逾50%的收入用於支付電費，「幫電力公司打工」，又指高電費或影響人工智能超算中心發展、進而影響香港競爭力。

謝展寰稱局方非常關注電力，希望供應穩定的同時價格亦合理，亦在努力嘗試增加供電，有具體結果會公布。

政府早前表示，日後再推垃圾徵費時，不會再使用現時的指定垃圾袋。（香港01攝）

局方將檢視指定垃圾袋設計

垃圾徵費計劃今年5月宣布暫緩實施，環境及生態局局長近日表示，會研究改良計劃後，明年中向立法會交代進度。實政圓桌田北辰今日則重申如果不做垃圾分類，就會對政府「非常失望」，田北辰就當局不再使用垃圾徵費指定垃圾袋、決意設計新垃圾袋提問，稱既然已經決定改良計劃，很多供應商仍保留垃圾袋的原材料，詢問為何「不用原材料研究新垃圾袋，而是重新設計」。

謝展寰稱，先行先試過程中有收到很多改善指定垃圾袋的意見，承諾會聽取檢視新袋設計，至於供應商的垃圾袋如何處理，會根據合約行事，不方便透露。

指港土地有限　不會引入電動車換電廠

田北辰又提及交通事務委員會的上海某電動車廠考察時，發現場內使用自動無人設施，短短3分鐘可為電動車換電池，詢問當局會否考慮借鑑經驗。

謝展寰坦言早有聽聞，「換電唔係新嘢」，其實內地主流電動車製造廠已少做，原因主要是電池技術進步快，充電效率愈來愈高。他亦指換電站佔地面積大，香港難以大規模推行，表示會繼續觀察，惟暫時不會主動引入。

垃圾徵費｜指定袋合約「不可降解」政府叫停無賠償　環團批不平等廚餘回收｜環境局：利用智能回收桶內置鏡頭　監控有否違規騙積分走塑適應期結束丨回收場街邊拾獲大批發泡膠餐盒：塞滿一架Van仔維港臭味｜謝展寰視察維港多處海濱　指水質及氣味均有明顯改善
環境及生態局
謝展寰
環保
回收
垃圾徵費
電動車