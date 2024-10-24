謝展寰冀公屋「一座一桶」廚餘回收　回收網絡最終覆蓋全港

立法會環境事務委員會今日（24日）討論《施政報告》措施，經民聯立法會議員盧偉國關注本港減廢回收便捷度，詢問當局有無具體目標。環境及生態局局長謝展寰表示最終目標是打造「全港市民支援的回收網絡」，現時則期望公共屋邨可以做到「一座一桶」廚餘回收，有更多私人屋苑參與《減廢回收約章》。



謝展寰檢視智能廚餘回收桶。(政府新聞處)

冀公私營聯手 建立全港支援的回收網絡

立法會工程界議員盧偉國認為，雖然垃圾徵費未能實施，但可見社會環保意識、回收意識有提高，廢物棄置量亦下降。他詢問當局有無提升回收便捷度的具體目標。

謝展寰表示減廢回收確有成果，例如家居廚餘收集網絡大規模擴展後，今年以來回收物增加超五成、家居廚餘增加四倍。他期望未來公共屋邨可以做到「一座一桶」廚餘回收，有更多私人屋苑參與《減廢回收約章》，最終希望香港回收文化、市民接受程度可以不斷提升，最終目標是透過政府、私人，打造全港市民都可以支援的回收網絡。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

葛珮帆指高電費影響超算中心發展

選委界立法會議員葛珮帆關注電費貴的問題，稱有充電樁公司反映逾50%的收入用於支付電費，「幫電力公司打工」，又指高電費或影響人工智能超算中心發展、進而影響香港競爭力。

謝展寰稱局方非常關注電力，希望供應穩定的同時價格亦合理，亦在努力嘗試增加供電，有具體結果會公布。

政府早前表示，日後再推垃圾徵費時，不會再使用現時的指定垃圾袋。（香港01攝）

局方將檢視指定垃圾袋設計

垃圾徵費計劃今年5月宣布暫緩實施，環境及生態局局長近日表示，會研究改良計劃後，明年中向立法會交代進度。實政圓桌田北辰今日則重申如果不做垃圾分類，就會對政府「非常失望」，田北辰就當局不再使用垃圾徵費指定垃圾袋、決意設計新垃圾袋提問，稱既然已經決定改良計劃，很多供應商仍保留垃圾袋的原材料，詢問為何「不用原材料研究新垃圾袋，而是重新設計」。

謝展寰稱，先行先試過程中有收到很多改善指定垃圾袋的意見，承諾會聽取檢視新袋設計，至於供應商的垃圾袋如何處理，會根據合約行事，不方便透露。

指港土地有限 不會引入電動車換電廠

田北辰又提及交通事務委員會的上海某電動車廠考察時，發現場內使用自動無人設施，短短3分鐘可為電動車換電池，詢問當局會否考慮借鑑經驗。

謝展寰坦言早有聽聞，「換電唔係新嘢」，其實內地主流電動車製造廠已少做，原因主要是電池技術進步快，充電效率愈來愈高。他亦指換電站佔地面積大，香港難以大規模推行，表示會繼續觀察，惟暫時不會主動引入。