施政報告｜團體倡擴大食物回收網絡　稅務優惠鼓勵設廚餘回收設施

新一份《施政報告》10月出爐，共享食物基金建議政府擴大食物回收覆蓋範圍，加強與非牟利機構合作，確保剩食能及時送達有需要人士，減少廚餘。此外，基金建議在屋邨和私人屋苑增設智能廚餘回收桶，以及設立企業惜食獎勵計劃，表揚減少浪費食物的企業。



可回收廚餘3 肉類：豬肉、牛肉、海產、家禽，包括鱗片、內臟、小骨頭（不長於一支牙簽）(yvonne lee harijanto@unsplash)

共享食物基金6月18日至7月15日，聯同地區組織以問卷訪問307名受惠於剩食的市民，當中近八成人60歲或以上，反映長者對食物分享計劃有迫切需求，67%受訪者每周接收1至2次剩食，21%受訪者每周有5天都接收剩食，反映社會有穩定的食物分享需求。

基金建議政府加強推動剩食減廢項目，包括擴大食物回收網絡的覆蓋範圍，特別是在人口密集區域增加回收點，加強與非牟利機構合作，建立更完善的食物分享系統，確保剩餘食物能及時送達有需要人士。

調查亦發現，較多受訪者刈高血壓、糖尿病和骨質疏鬆症，需要特別照顧，基金建議照顧長者和慢性病患者的需求，提供更多適合他們的少油糖鹽剩食選擇，例如蔬菜、水果等。

可回收廚餘2 蔬果：水果、蔬菜、菇類、豆類及豆製品（包括皮、核、種子）（randy fath＠unsplash）

為鼓勵減少廚餘，基金建議設立企業惜食獎勵計劃，表揚減少浪費食物表現優秀的企業；又建議提供稅務優惠或其他獎勵，鼓勵工商廈管理公司自願設置廚餘收集設施；促請政府在全港公共屋邨和私人屋苑增設智能廚餘回收桶，鼓勵住戶參與回收。