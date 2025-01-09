美心「餐前廚餘」化作港產蔬果養分　再生農業食材菜式入校園醫院

美心集團近年推動「再生農業」，將「餐前廚餘」如咖啡渣、三文魚骨和蛋殼等提供予農莊轉化為酵素，以強化土壤營養、防止害蟲，港產農作物如車厘茄和時蔬再「回饋」美心作為食材。美心今日（9日）宣布將使用再生農業所烹飪的菜式，由供應旗下食肆，擴展至院校和機構的員工或學生飯堂、以及醫院病人餐。



豆渣咖啡渣等轉化為酵素 強化土壤營養防止害蟲

美心自2022年起夥拍本地農場「鴻日農莊」，展開「WeGen farming再生農業」試驗和先導計劃，農莊利用美心的餐前廚餘例如芒果皮、豆渣、三文魚骨、咖啡渣、蛋殼等轉化為酵素，以助強化土壤營養、防止害蟲，同時透過環境友善的耕作方法，維持生物多樣性，減低碳排放。

鴻日農莊主理人郭妍麗說，其拍檔黃展明看很多相關的科研研究，這些餐前廚餘在他手上，如同百子櫃內的草藥，「佢有formula，不同農作物配方不同廚餘。」她表示，目前農場已使用的廚餘90%來自本地，先導計劃開始後產能升三成，也完全不需用農藥。

紅菜頭菌皇餃餡料由港產紅菜頭和雜菌製作。

按季節種植蔬果 1月至4月出車厘茄、紅菜頭

鴻日農莊按季節、不同餐飲品牌及菜單要求，種植及供應時令蔬果，例如1月至4月適合種植車厘茄、沙律菜及紅菜頭，7月至9月則適合種植南瓜及沖繩苦瓜，出產的食材再供應美心。

黃展明說，從這項合作中，證明再生農業能夠在「環境保育」與農產品的「量產」之間取得平衡。

美心首席營運官蕭德威：餐前廚餘減廢和循環再造成效顯著

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威今日表示，已恆常化回收廚餘，並建立系統化的減廢營運流程，在餐前廚餘減廢和循環再造方面成效顯著，2024年供應逾20公噸餐前廚餘予計劃的合作夥伴鴻日農莊，對比2023年時多約3倍，而再生農作物的產量亦錄得倍增至約8公噸。

醫院病人餐都有再生農作物入饌菜式

由於供應增多及穩定，美心今日宣布，將於合作院校和機構的員工或學生飯堂及醫院病人餐，供應以本地再生農作物入饌的WeGen菜式，多款「WeGen菜式」亦會由即日至4月期間在美心旗下30間指定分店推出。

香港浸信會醫院行政及策劃總監黃婉玲表示，把天然優質本地食材融入病人膳食中，可為病人提供更多元化、營養均衡及無添加的膳食選擇和服務。

香港中華煤氣總經理 — 工商市務及營業江紹權表示，與美心一起支持優質的本地食材，以推動可持續發展及提升大眾的減碳意識。