六合彩結果｜頭獎一注中料獲5600萬　即對攪出號碼

【3月13日六合彩攪珠及派彩結果】六合彩連續六期無幸運兒中頭獎後，多寶已累積增至4,600萬元。馬會預計今晚（13日）最新一期攪珠，若頭獎10元一注獨中，幸運兒可得5,600萬元橫財。投注晚上9時15分截止，總投注額超過9,500萬元（95,434,162元)。



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今晚攪出號碼為：4、16、19、21、26、29；特別號碼為：13。

3月13日六合彩攪珠結果。(馬會直播截圖）

由2002年7月起至上期（2025年3月11日），六合彩各號碼攪出次數。（馬會網頁截圖）

根據馬會資料，最近30期六合彩，連同特別號碼，共有八個「最旺號碼」開出七次或以上，其中「3」、「14」、「23」、「25」共攪出七次，「4」、「18」、「45」各分別攪出八、九、十次，「旺中之旺」號碼為「1」，共攪出11次。

至於冷門號碼，最冷門為「10」，最近30期六合彩都未被攪出，「次冷」為「46」、「49」號，各開出一次。九個號碼同樣各開出兩次，包括「2」、「12」、「16」、「17」、「31」、「34」、「43」、「47」、「48」。

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