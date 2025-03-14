殺校︱天主教博智小學家長冀能續辦　校長3.27前與辦學團體商對策

教育局昨日（13日）向全港官津小學發出「開班信」，被「派 0 班」（即不獲政府資助開辦小一級）的天主教博智小學今日（14日）回應傳媒，暫未決定學校未來方案，需與法團校董會及辦學團體商議，冀未來學生可繼續於天主教教區學校學習。

家長李太有3名子女就讀該校，直言不想該校停辦，稱學校老師對學生很好。



於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，黃大仙區的天主教博智小學是其中一間。（黃浩謙攝）

博智小學校長何妙賢今日（14日）表示暫未決定學校未來方案，將於3月27日前與法團校董會及辦學團體商議並做出決定。她表示，由於該區學齡人口結構性下降，以及學校地理位置偏僻，導致招生困難。對收到教育局「派0班」通知，她感到惋惜及不高興，惟尊重局方決定。何表示暫未決定是否就教育局方案上訴，會與辦學團體及法團校董會商討，冀日後教局可接受學校方案或提供資源，讓校方可以更好處理後續事宜。至於教育局取消「特別視學」方案，她表示沒有特別意見。

博智小學被「派 0 班」，未能獲教育局批准開辦資助小一班級，校長何妙賢今日（14日）表示暫未決定學校未來方案，3月27日前將與法團校董會及辦學團體商議及作決定。（黃浩謙攝）

何妙賢稱，校方昨日收到消息後，已初步通知家長及與老師，將與法團校董會及辦學團體商議學校、老師及學生各持份者未來路向。

天主教博智小學位於黃大仙天馬苑，於1963年創校，校舍有24個課室及13個特別室；全校有32名教師，28%擁有碩士、博士或以上學歷，83%年資10年或以上。據《香港01》記者觀察，該校交通不太方便，距離樂富及黃大仙港鐵站約15分鐘距離。雖然附近有巴士站，惟巴士數量及班次較少。

於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，分別為黃大仙區的天主教博智小學和南區的鴨脷洲街坊學校。（黃浩謙攝）

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家長李太有3個子女在該校就讀，擔心學校面臨殺校危機，又稱該校老師及資源很好，不想其停辦。她稱，現時有兩名小朋友仍在該校讀書、分別就讀二年級及四年級，另一名則已畢業並升讀心儀中學。小朋友昨晚知悉該校面對「殺校」危機，問「為什麼？我很喜歡該校的老師」。

另一名於該校就讀五年級的女生表示對學校「派0班」消息些微突然，但曾留意該校初小學生人數愈來愈少，認為與移民潮或區內學童人數減少有關。她指出該校老師對學生很好，「做錯事會原諒她」，不考慮轉校，冀能在原校畢業。

於該校就讀六年級的男生表示對學校面臨殺校危機感到難過。他稱若學校結業，日後無法重回母校，失去了可以回憶的地方，對此感到惋惜。