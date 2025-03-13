殺校｜周秀娜母校鴨脷洲街坊學校、天主教博智小學小一「派0班」

教育局今日（13日）向各小學派出2025/26學年「開班信」，於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲批開辦資助小一班級，分別為黃大仙區的天主教博智小學和藝人周秀娜母校、南區的鴨脷洲街坊學校。教育局表示，相關的學校可選擇申請方案，並在獲得教育局的特別批准後，再次參與下年度的小一派位。



由於兩間小學在近6個學年沒有出現小一收生不足情況，按教育局昨日（12日）公布的最新殺校政策，兩校可申請自資開辦私立小一，但需有能力承擔該班小一至小六的經費，才可參加2026年小一派位，否則只能選擇與他校合併，或是三個學年後停辦，不能再選擇要求特別視學。如開辦私立小一，料六年經費需1,000萬元。



黃大仙天主教博智小學。(小學概覽圖片)

黃大仙天主教博智小學注重英語教學

位於黃大仙天馬苑的天主教博智小學於1963年創校，校舍有24個課室及13個特別室；全校有32名教師，28%擁有碩士、博士或以上學歷，83%年資10年或以上。該校本學年有11班，當中小一至小三各只有一班，小四則有兩班，小五及小六各有三班。

校方在小學概覽介紹，注重英語教學，於初小推行「The Space Town Literacy Programme」，由外籍教師及本地教師教授，讓學生從生活中學習英語，並以夥伴閱讀計劃、英文早會、英語週及英語大使帶動全校學習英語氣氛，英文科課堂會全級按能力分小組上課。

南區鴨脷洲街坊學校。(小學概覽圖片)

南區鴨脷洲街坊學校默書可超越100分

南區鴨脷洲街坊學校於1954開辦，校舍有25個課室，全校共有28師教師，當中一半具有碩士、博士或以上學歷；本學年該校只餘8班，其中小一至小四各只有一班，小五及小六各有兩班。

該校特色之一是小一沒有測驗和考試，以多元化的進展性評估代替；小二至小六全年只有兩次考試，沒有測驗；中、英文科實行「趣味默書」，默書可超越100分，默書範圍會因應學生能力作調適。在資訊科技方面，全校約有100台桌面及筆記簿型電腦，另有約160部平板電腦，所有電腦均可上網。

鴨脷洲街坊學校校監為女富豪朱李月華，她曾與丈夫朱沃裕（前左）一同出席該校活動。Ｉ（AKPS鴨脷洲街坊學校校友群組圖片)

學校校監為女富豪朱李月華

資料顯示，藝人周秀娜小學時期，在該校讀小四至小六；而該校校監／學校管理委員會主席為有賭場公主、「殼后」之稱的金利豐金融集團行政總裁朱李月華，2022年她以11億美元（85.5億港元）身家，排名香港第48位。

周秀娜小四至小六在鴨脷洲街坊學校就讀。（葉志明攝）

過去收生不足小學除了可選擇開辦私立小一，以換取翌年再參加派位，博取錄足夠學生翻生；也有如鮮魚行學校等透過特別視學，成功憑具有優質教育而獲准「復活」，可以再次參加小一派位。不過教育局昨日公布2025/26學年起新安排，其中取消特別視學這個選項，並調整了餘下3個選項：

（i）擴大「合併」和「停辦全部或部分級別」方案的申請資格至全港所有資助小學；



（ii）獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆別六個學年，直至該屆別的學生完成整個六年的小學課程；及



（iii）曾獲批開辦私營小一班級的學校，如在其後緊接的六個學年第二次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級，則不可再次申請以私營方式開辦小一班級的方案。



根據新安排，收生不足小學開辦私立小一後，即使翌年收生達標，該班都不會獲得恢復資助，校方須承擔全期六年的費用，也不可收學費，估計六年總開支至少1,000萬元。在6個學年內，教育局只會獲批收生不足小學開私立小一一次，因此在該6年內如第二次收生不足，有關小學不能再尋求續辦，要在接着3個學年後停辦。