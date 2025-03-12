殺校｜收生不足小學開私家班救校需1000萬　議員：令學校知難而退

撰文：吳綽詩 倪清江
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本地出生率下跌，未來對小學學額需求相應減少，教育局今日（12日）公布「加辣版」殺校政策，提高收生不足小學透過開辦私立小一博「鹹魚翻生」成本，校方必須負擔同屆學生讀至小六畢業的費用，成本比現時大增五倍，開一班全期至少要有1,000萬元銀彈，並且6年內只能動用一次，不可用來救第二次校。

立法會教育界議員朱國強認為，新措施無疑是提高救校門檻，加重辦學團體及學校的財政負擔，「一所資助小學在不能收取學費的情況下，何以有開辦至少6年私營班級的財力？」他擔心近年成功「救校」的小學，「隨時成為被當局『翻叮』的對象」。

以往家長在統一派位中心內領取「小一註冊證」情況。（資料圖片 / 林若勤攝）

再時學校翌年收生達標　私家班可重獲全額資助

以往小學面臨小一收生不足，即不達16人開班準則時，可申請轉開私立小一「續命」，惟不能向學生收取學費，由校方承擔所有經費。若翌年收生足以開小一班，原先的「私家班」就可重獲教育局資助。

教育局今日（12日）公布最新版本《小學規劃未來路向優化方案》，收緊申辦私立小一的條件，規定2025/26學年開始，收生不足小學如開辦私立小一，必須要有財力負擔該「私家班」學生由小一讀至小六的費用，而且不能向學生收學費，也不會學校翌年小一收生達標而回復資助。

同時小學在6年內只能動用申辦私立小一救校一次，若期內第二度收生不足就會被殺校，或是選擇「變相殺校」的與他校合併，無論如何政府會在三年後對有關學校停止資助。新規定追溯至2019/20學年起曾獲批開「私家班」的收生不足小學。

一班私家班每年經費150萬至200萬元

開一班私立小一成本要多少？有校長表示，一個班別要請三位合約教師，一年費用大概120萬元。有近年收生不足的小學申辦私立小一，一年總費用預計150萬元至180萬元，另有教育界人士估計最新已需200萬元。若以180萬元推算，在新安排下，一班私家班6年開支至少要有1,000萬元。

立法會議員朱國強表示，新方案無疑是提高申請門檻，令收生不足的學校知難而退。（資料圖片/黃浩謙攝）

議員朱國強：成功救校小學隨時被「翻叮」

教育界立法會議員朱國強表示，以往開辦私營小一是暫時性的過渡安排，現在卻要求學校為該年級維持私營運作至學校小六畢業，無疑是提高申請門檻，令收生不足的學校知難而退。他指措施表面上保障學生，實際上加重辦學團體及學校的財政負擔，申請時更要證明有足夠能力，他反問：「一所資助小學在不能收取學費的情況下，何以有開辦至少6年私營班級的財力？」

新措施限制曾獲批開辦私立小一的學校，六年內不得再度申辦私立小一，朱國強指出，如這些學校再度收生不足，只能選擇合併或停辦，擔心「近年成功『救校』小學隨時成為被當局『翻叮』的對象」。他續道，合併與停辦學校「茲事體大」，過往有不少與家長、教師等持份者溝通不足的例子。

取消特別視學令人感覺「無情講」

對於取消四個救校方案之一的「特別視學」，朱認為此方案本讓學校對於「殺校」提出異議，例如鮮魚行學校。他說，成功通過的機會雖微，但不宜抹殺個別辦學表現良好、面對收生不足的學校應該有「一線生機」，認為取消方案難免予人「無情講」的負面感覺。

教育評議會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻。（資料圖片）

教評會蔡世鴻：不排除下學年殺校增加

教育評議會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻表示，站在學生立場贊同新方案，認為避免學校「彈出彈入」，跌入殺校邊緣後翌年又再重獲津貼。他表示，以往學校將方案當作過渡，就算只有一年辦私立小學的經費，也會「博一博」申辦，形容能「杜絕」此情況。

至於下學年殺校情況，蔡表示「不排除會多咗」，但估計只會影響一兩間小學。他強調以往申請也要視乎學校提交的建議書及前景，並非一定成功「救校」，「有轉機先會批你」。

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