政府擬撤銷雪卵10年期限　不限儲存者性別等　婦科醫生：與時並進

現時本港冷凍儲存自用的卵子或精子有10年期限，人類生殖科技管理局昨日（13日）宣布，就修訂《生殖科技及胚胎研究實務守則》展開諮詢，修訂包括有關儲存期的法律限制，儲存者性別或醫學情況等。立法會議員林琳今早（14日）表示，取消儲存期限將予香港女性更多彈性，不用在事業及生育間作取捨。婦科醫生羅致廉認為，有關修訂屬與時並進，但強調醫護需向儲存者解說清楚風險及成功機率等資訊。



為鼓勵生育，新民黨建議把雪卵期延長至55年（資料圖片/李宇婷攝）

《人類生殖科技（牌照）規例》列明，自用的配子或胚胎最多可儲存10年；癌症或其他病人若因接受化療、治療等而可能喪失生育能力，胚胎儲存期限為10年，而包括精子和卵子的配子儲存期限則為10年，或直到病人年滿55歲。

當局指持牌中心在配子或胚胎儲存一定時間後，須按病人情况提供輔導服務，經病人書面同意下才可延長儲存。局方亦擬要求持牌中心提供額外統計數據作監管。

立法會議員會林琳今早在電台節目表示，自今屆立法會任期開始以來已不停提出要求修訂有關規例，她除了是利用生殖醫療科技的過來人，身邊亦有不少朋友遇到年紀大而未能生育的情況。她又指現時香港對女性的教育是要有自我規劃，有事業，成為一個成功女性，但事業發展與生育「成條時間線有衝突」，延長雪卵期限可以讓女性有更多彈性及空間。

林琳指現時香港對女性的教育是要有自我規劃，有事業，成為一個成功女性，但事業發展與生育「成條時間線有衝突」，延長雪卵期限可以讓女性有更多彈性及空間。（立法會直播片段截圖）

林琳又認為教育很重要，因為利用生殖醫療科技生育並非羞恥的事，就如同生病需要求醫一樣，惟香港在這方面的討論極少。她又指受傳統婚戀觀念影響，即使問題出在男性身上，亦會認為生育是女性的責任。至於冷凍儲存的精子在儲存者離世是否仍能使用，林琳指涉及法律問題，認為在此情況應不予使用，但政府需再作討論。

婦科醫生羅致廉則表示，以往冷凍儲存卵子或精子，是為了讓一些有癌症或其他疾病，接受化療等而可能失去生殖能力的人使用，不過現時成為了社會現象。他又指現時香港，或所有先進國家都有遲婚問題，大多數人在接近30歲時才生育，冷凍儲存卵子或精子的需求越來越大。

不過，他強調醫護要向儲存者做好解說，因為即使雪卵亦不一定能保證成功生育，卵子可能會流失，亦有可能受孕失敗，胚胎亦未必可以存活。他引英國數據指，28歲時雪卵，最後只有約25%機率成功。不過，羅致廉認為是當買一個保險，在有需要時亦可使用。