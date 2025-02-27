預算案2025｜議員關注減開支削學生津貼　質疑抵觸鼓勵生育政策

財政司司長陳茂波今日（27日）再到立法會向議員簡介任內第三份《財政預算案》，包括提出加強削減政府開支計劃，特首、問責官員、全體公務員和各級議員凍薪、收緊長者2元乘車優惠等。發言議員不少關注政府削減各項開支措施，包括削減2500學生津貼，認為與鼓勵市民生育子女的政策有抵觸，也質疑研究開徵私家車陸路離境稅會否影響港珠澳大橋的使用量。民建聯劉國勳冀65歲或以上長者2元乘車優惠維持不變。



新思維社福界立法會議員狄志遠表明反對削減福利開支，指削支但不減服務不切實際，引述某位長者的質疑：「高官（薪金）一毫子不減，我們要減，是否共度時艱？」民建聯劉國勳冀65歲或以上長者2元乘車優惠維持不變。



新民黨議員李梓敬關注明日大嶼是否已胎死腹中？陳茂波強調北都基於地理位置，北都的發展一定優於明日大嶼。政府會先集中精力做好北都發展，明日大嶼規劃要再研究。



陳茂波與財經事務及庫務局局長許正宇早上11時到立法會，先向議員簡介財政預算案內容，之後接受提問。

陸頌雄批未經諮詢一刀切削學生津貼

工聯會選委界立法會議員陸頌雄表示千億財赤，開源節流無可厚非，他向很多家長群組或者落區收集意見，兩元乘車有長途車長者有意見但總體都接受。不過，2500元學生津貼一刀切一石激起千層浪，開學津貼令人有幸福感，如果取消津貼，就算家長不節衣縮食，都會間接影響，無諮詢下為何突然取消，期望「有彎轉」可否保留一部分。

陳茂波指，削減2%開支適用各政策局，具體交給政策局及部門首長，考慮自己局及部門情況，綜合評估決定，過程中教育局有與立法會教育界溝通，目前而言節約開支，無論哪一個範疇都有人受影響，目前財政緊張希望大家理解，過去財政充裕可盡能力支持不同人，短暫有壓力希望大家理解，同心面對挑戰，為經濟創造空間，以致每個人在工作得到更好收入，是更加王道的做法，希望議員理解。

劉國勳冀65歲或以上長者2元乘車優惠維持不變

民建聯劉國勳認為不應一刀切調整兩元乘車優惠，冀65歲以上維持原計劃；又指很多基層人士稱育兒困難，有很多雜項開支，2500元學生津貼能否按有需要情況有不同安排；他續指有必要投資北都，但以往發展其他發展區，是一邊投資一邊創造收入，詢問北都能否透過靈活供應土地的模式增加收入。

陳茂波表示，已聽到有關2元的建議，至於2500元學生津貼是經過慎重考慮，認為合適；他又指北都發展方面現時採取多模式開發，例如有興趣企業若要落戶，可以提供什麼就業崗位等內容，是可以商討的；另外將一部分地區專做交通基建或其他項目，也有商討空間。

梁美芬倡研「搵食車」豁免陸路離境稅

經民聯立法會議員梁美芬指社會要共度時艱，節流比較克制，2元乘車優惠的調整也是「軟著陸」把受影響範圍縮窄至最少。她表示公務員凍薪大家整體都接受。她又表示可以接受陸路離境的200元，但也認為當局應該考慮「搵食車」是否有豁免。她指，土地調撥方面如何讓大學產學研做快，以及重提設失業轉型貸款基金。

陳茂波指，希望吸引大家來香港，甚至留下來幫助香港發展經濟。至於失業轉型貸款基金，他表示香港有再培訓局有課程，有津貼，有一定誘因。

林筱魯關注如何留住企業與人才

選委界議員林筱魯提問，香港要成功最重要是吸引全球「食大茶飯」的人，要重視如何做好投資消費的環境，明白政府做了很多搶企業、搶人才的工作，進入香港的創科資源很多，但花更多錢，能否接得住進入香港的企業，以及如何用現有土地服務這些企業？

他支持政府縮減編制，關注政府有否轉職培訓，以幫助科技發展之下的公務員轉型。

財政司副司長黃偉綸指，河套第一期稍後可以「入伙」，數碼港第五期也很快推出，短中期內有相應措施。陳茂波則稱，會研究公務員如何提高應用科技的能力。

預算案直接宣布凍薪 薪酬趨勢調查已無用？

勞聯立法會議員林振昇關注公務員凍薪決定，指本應經過公務員趨勢調查及按六大因素包括財政因素而決定，質疑現時預算案直接宣佈凍薪，是否代表薪酬趨勢調查已經沒有用，是否之後都是在財政預算案中宣佈。他問及租金津貼計劃會否延長，譬如延長三年，讓家庭搬入簡約公屋才取消津貼。

陳茂波指，凍薪有考慮特區財政狀況，問責官員、公務員凍薪合適，適用立法會及司法機關，今年暫停薪酬調查。租金津貼計劃六月底到期，暫時無意繼續計劃。

陳茂波到立法會講解預算案（黃浩謙攝）

不削職位無法減開支 公務員仍有增薪點

建築、測量及都市規劃界、G19謝偉銓關注削減1萬個公務員職位的考量因素為？會否一刀切；也關注凍薪的公務員是否仍享有增薪點，關注如何鼓勵公務員積極性？財庫局常秘黎志華指，削減編制和政府經營開支減2%有關，如果不減職位便難削減開支，保證不會有強迫遣散，也不會有自願離職。他又表明，凍薪情況下，公務員按職級有增薪點，表現好就會增薪。

狄志遠反對再削福利開支 引述長者：「高官一毫子不減」

新思維社福界立法會議員狄志遠反對今年削減福利開支，指過去幾年已累計削減不少開支，但服務承諾沒有減，社福機構已經很困難，日後仍要減。他指，機構開支8成是人工，再要減人手就不切實際。他引述某長者的質疑：「高官（薪金）一毫子不減，我們要減，是否共度時艱？」

財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華指，明白議員關注，其實資源削減是所有政策局，但個別政策局絕對有調撥空間，勞福局有一定彈性。

狄志遠表示，明白個波踢畀勞福局，會據理力爭。

梁毓偉冀不會一刀切削學生津貼

選委界梁毓偉提問，預算案提出長遠要檢視福利、醫療衛生、教育的可持續性發展，其中要根據香港人口作出相關檢視。詢問會否做系統性工作檢討未來人口結構，以檢視公共財政的可持續性開支。其次，梁關注一刀切取消2500元學生津貼，詢問會否有機會根據不同情況而作安排。

財庫局常任秘書長黎志華指，要取消2500元津貼是平衡多方因素，該津貼不設資產審查，任何學生的父母都可以收到，認為真正有困難的家庭，可以從學費資助計劃等獲得補助。陳茂波表示，人口規劃是重要課題，會聚焦研究。

陳祖恒開注政府如何支援業界與境外市場深度對接

經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，除貿發局，投資推廣署，政府會否多支援行業與內地、海外深度對接。

陳茂波指，除BUD專項基金之外，都有應業界要求都有辦簡約版，會研究是否有提升空間。帶領行業投入市場方面，他指政府都有帶團出去，會陸續做，會結合與內地企業一起聯動合作。

陳茂波向立法會再解釋預算案（黃浩謙攝）

李惟宏關注黃金市場發展

金融服務界李惟宏關注黃金市場發展工作小組去年底開會，香港和業界如何更好配合，凝聚現有傳統銀行、跨國中小企零售行業等，詢問中央的想法是什麼，業界要如何配合國家政策。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，施政報告和預算案都特別點題黃金，是因為現時社會對黃金需求增加。他指，有必要構造生態圈，進一步國際化，加入更多區域參與者，醫藥要從長計議構造黃金價值鏈，希望年內有報告，同時加強和內地合作。

政府削減開支 管浩鳴：可憐社福界

選委界立法會議員管浩鳴指，削減政府開支，社福界撥款包括人工及部門開支，政府沒有扣綜援但就扣社福界人士、一批幫助綜援、最需要人士被減人工，希望可憐社福界。

財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華指，不是一刀切減，綜援、福利金不會減，公務員退休金沒有減，做法都有彈性，所有政策局收到的資源都會較今年少2%，至於如何分配，是否某一部門減多一些、少一些，部門首長有彈性處理。

陳恒鑌憂慮徵私家車陸路離境稅影響港珠澳大橋使用量

民建聯陳恒鑌同樣關注當局研究開徵私家港陸路離境稅，指港車北上受到歡迎，惟離境私家車將收200元，往來內地成本增加，會否令港珠澳大橋使用效率低，並影響兩地商人，最後得不償失。

陳茂波表示，利用市場可以多方面，公私營合作、片區開放等；陸地口岸離境稅方面，回內地有很多不同方式，用私家車者一般經濟能力高，屬於用者自付，不過該方案還會研究。

陳茂波再到立法會講解預算案內容

盧偉國籲開徵私家車陸路離境稅要三思

經民聯立法會議員盧偉國稱，向DeepSeek提問，為何本港沒有培養類似DeepSeek的產業。DeepSeek回應培養本地科學巨頭需要時間，要打破路徑依賴。他質疑人才到港是蜻蜓點水還是落地生根，又指開私家車離境稅需要三思。

陳茂波指，培育產業努力中，大家會見到成效。離境稅正研究，會與政策局討論。

朱國強對削減教育開支非常遺憾

教育界朱國強指，教育要講質素，希望教育開支只增不減，佔GDP不少於4%，這次減了2%，非常遺憾。他續指，基礎教育不能只講盈利，開刀會影響質素，又希望陳茂波盡快研究幼稚園教育財務的靈活性。

他續提問，預算案提出有6個種子基金回撥620億元，關注基金的投資收入會受到影響。財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華表示，新一份預算案為了回復財政穩健，資源分撥所有政策局都會削減2%。教育局要排優次、刪減一些計劃，使得重要服務保持不變。6個基金的回撥方面，留夠5年的運作，5年之後會根據財政情況再處理。

尚海龍收六百多個新來港人才投訴被「開刀」

選委界立法會議員尚海龍指，預算案的人才政策方面有驚嚇，政府向乘車、乘飛機、人才續簽費用開刀，他昨日收到630個投訴，認為向新來港人才徵收費用很多，由230元上調至600元或1300元，不滿加幅太大。他又提議考慮擴大20000元生育津貼，讓人才有更多福利。

陳茂波指，簽證費調整是想收回行政成本，之前差距大，盡可能收回更多成本。生育津貼仍是以本港永久性居民為對象，會記下議員意見。

陳茂波（前排中）今日再到立法會講解下年度預算案內容（黃浩謙攝）

張宇人質疑為何削減學生津貼

自由黨黨魁、飲食界張宇人列出一組數據，2007年有38.5萬學生，中學48.2萬，分別撥款110億元和180億元；2023年，小學學生跌至32萬，中學跌至32.8萬，但2023-24撥款266億元給小學，332億元給中學。他詢問陳茂波，是否應該考慮減撥款，而不是減去2500元的學生津貼。

陳茂波表示，教育是預算案重點之一，續說政策局要各自範疇檢視之後，若有具體方案再商量。

陳茂波：要擺脫對地價收入過分依賴

實政圓桌立法會議員田北辰表示，香港經濟建基於實體資產經濟，私樓樓價下跌人人心寒，為何暫停賣地範圍不包括住宅樓宇用地，供樓市民見到單位每日跌價，會令市民知道政府關心他們的資產價值。北環線及跨海鐵路，會否舉債以公私營模式落實？為何不能發更多人民幣債券。

陳茂波指，如果公開表明1-2年不賣住宅用地是不合適，樓價飛升大家歷歷在目，土地供應要繼續做，一定要有土地儲備在手，要讓市場知道政府穩定推出住宅用地，但每次都會審慎推出，上次推都是一幅，就供應量而言比較克制。一方面讓大家知道地陸續有來，但都是因市場情況平衡推多少。他指地價收入210億不是目標，只是根據來年賣地計劃計算，政府一年整體收入達幾千億，有必要擺脫對地價收入過分依賴的態度。

香港人民幣資金池不多，大概11000億，發債人民幣要考慮市場吸納能力，可能範圍之內都想發人民幣債。

易志明倡「牛肉幹」針對商用車作豁免

自由黨航運交通界易志明表示業界支持預算案，其中綠色航運方面，很高興政府提供綠色甲醇稅務豁免，希望盡快有時間表，令業界早期規劃；續指對政府增收方面有意見，「牛肉幹」方面有無針對商用車豁免的程序，否則會將商用車運營成本加到乘客身上。

陳茂波表示，商業營運車方面會記下意見，回去研究。

陳茂波今日向 立法會解釋預算案內容（黃浩謙攝）

200元私家車陸路離境稅影響做生意？ 陳茂波：未定案

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒指，造地不能停，要為未來做好儲備，會否考慮分期付款恢復勾地、拆小一些。他指，離境稅200元太貴，尤其私家車陸路離境稅200元可能影響做生意。他指發債可以發更多，可否證券化令香港人買到，增加流通量。

陳茂波指賣地拆小一些是一個方向，但個別地方規模效益可能未必適合；分期付款並非絕對冇得諗，可列入考慮範圍。

離境稅方面，坐飛機離開香港現時要給120元，認為可適當上調；至於陸路離境稅尚未有定案，當局仍研究中，有意見可以提出。

明日大嶼胎死腹中？ 陳茂波：規劃要再審視

新界東北、新民黨議員李梓敬提問，預算案無提到明日大嶼，是否代表它已經胎死腹中，就算是首先發展北都，明日大嶼的前期研究費用是否可以叫停或無限期延遲。

陳茂波表示，明日大嶼土地規劃需要再審視，先集中精力推進北都，因為北都連接深圳、大灣區，在創科發展是自然落腳地，河套區是很多國際企業的落腳點，因為它們希望藉此打入內地。他續指，交椅洲的填海正在做研究，結果遲點出，還有一系列環境評估等研究，可以在北都推進時跟進。

李梓敬詢問有否研究能停止以省錢，陳茂波說現階段可以思考是否有必要開展新研究，至於費用稍後回復。

陳茂波承諾再研究偏遠地區長者交通問題

民建聯立法會議員陳學鋒指，節流一定沒有人高興，兩元乘車優惠收到很多偏遠地區長者查詢，離島很多居民要坐船，沒有其他公共交通選擇，一程幾十元。他指要從銀髮經濟角度思考，希望再思考偏遠地區可否長者半價再兩折。他又提議再推租置計劃，指很多公屋居民希望買入現居公屋，政府也可因此增加收入。

陳茂波承諾，會再看看偏遠地區長者交通問題，總括而言一日八次差不多覆蓋99%狀況，目前認為合適及寬鬆。租置計劃方面聽到意見，是非常重要政策要深入調研，要與置業階梯構建相關，不能單一考慮，因為房屋供應未來有更多讓市民買的房屋，租置計劃與不同階梯的出售房屋的關係，要小心研究分析，這個階段未下定論，有思考。

容海恩（黃浩謙攝）

容海恩關注會否以融資吸引更多航天公司來港

選委界、新民黨容海恩提問，中國已經發射第一個6G衛星，她關注低軌衛星在香港的發展空間，認為香港可以用融資吸引更多航天公司來香港，詢問政府未來有否計劃。

陳茂波表示低軌衛星方面，大學已經有就國家登月計劃參與研究，政府全力支持；已經成立工作小組探討低空經濟，歡迎各位議員提意見。

容海恩續指，希望政府大力推進低空經濟和低軌衛星發展。

江玉歡（右）認為財政整合方案仍太仁慈（黃浩謙攝）

江玉歡質疑強化財政整合計劃太仁慈？

選委界立法會議員江玉歡表示，強化財政整合計劃，市民覺得「太仁慈、慢，不夠手起刀落」。她指政府曾表示開支要進入整固期，今次是否來得姍姍來遲。她問及2元乘車優惠，指政府曾指出長者每月乘搭不多於70次，為何今次要設限240次，可以節省多少錢，有沒有科學化估計？

陳茂波指，疫情後復甦沒有很鞏固，社會都覺得政府應幫助令復甦穩固，22/23年度支援措施有相當程度，及後逐步調整，中間最重要是穩妥，尤其地緣政治複雜，資金流向隨時變動，對金融市場影響大，故十分謹慎。

兩元乘車方面，陳茂波指60歲65歲都健壯，可能有人要探望孫子、到醫院探望老伴，考慮比較寬鬆，平均一日8次，一般都不會出行8次，但希望體貼一下，估計日後一年節省6億。

鄧飛關注如何推動AI發展（黃浩謙攝）

陳茂波：發展AI更聰明做法是動員市場力量

選委界鄧飛提問，支持香港建立100條智能生產線具體規模有多大，能否透露更多細節。其次，歡迎自資院校放寬收內地生，會否進一步開放更多自資院校收內地生。最後，有否更多關於削減公務員職位的信息，具體削減準則是什麼。

陳茂波表示，發展AI的投入很大，除了提供基建，更聰明的做法是動員市場力量。自資院校方面，要逐步來；智能生產線期望用很多人未必現實，不如逐步擴容。

周文港（黃浩謙攝）

地價收入以往佔比較高 陳茂波：不希望過分依賴地價收入

選委界立法會議員周文港指，「預算案好難做大家都知」，認為措施溫和克制。他建議政府要積極進取開源，往年地價收入及印花稅在2021/22年地價收入有1400多億，印花稅有1000億，對政府收入佔比較高。他反問土地收入及印花稅是否要爭取多一些，皆因是很難取代的收入，是否可推出學生宿舍用地。

陳茂波指，地價收入曾經是主要收入來源之一，但當年樓價飛升市民生活壓力大，不希望特區過分依賴地價收入，而利得稅、薪俸稅更為重要，要令大家住得到、住得好。

陳月明關注何時滅赤（黃浩謙攝）

陳月明關注何時滅赤 陳茂波：綜合帳目稍後先回復平衡

選委界立法會議員陳月明向陳茂波提問，是否有信心經營帳目如他所言，未來三數年回復平衡預算，非經營帳目何時平衡，以及如何利用人工智能減省政府開支，成效如何。

陳茂波表示，2026/27年度經營帳目大致平衡，屆時會出現盈餘，而非經營帳目要把握發展時機，培育創科作為發展動力，所以北都要發展。他續指，地價收入方面，商業物業市場要消化供應，要讓物業市場逐步恢復，因此適度發債是合適做法，有信心利用市場資金加速北都和工務工程發展。他表示，綜合帳目要稍後才恢復平衡。

AI發展方面，要從AI作為關鍵產業，另外要賦能其他產業發展。

陳茂波向立法會簡介預算案內容（黃浩謙攝）

陳茂波簡介財政預算案

陳茂波在開場白表示，去年經濟溫和增長2.5%，服務出口增長2.5%，訪港旅客4500萬人次，投資增長2.4%，私人消費下跌0.6%，失業率3.1%，市民入息升幅，通脹輕微，有不少正面因素，服務輸出持續增長，便利跨境安排會吸引更多旅客，經濟氣氛改善，特區推動經濟措施會為內需提供支持，加上就業持續增長，有助提振私人消費，預測今年經濟全年實際增長2%-3%。他表示香港要推動高質量發展，創科產生新動能，要發展人工智能為關鍵產業，傳統產業要轉型。

他指，港交所籌備科技專線，港府檢討知識產權特許費用有扣稅安排，加速知識產權貿易在港發展。至於北部都會區建設，要加快完成河套區第一期、新田科技城、沙嶺數據園。

他又表示，金融要優化上市平台，提升優勢，加快發展數字金融；貿易發展要建立高增值供應鏈中心；航運推動高增值航運服務，發展智慧港口。推動旅遊業，撥款落實無處不旅遊理念及旅遊藍圖2.0。來年不推商業用地，讓市場有空間消化，商業用地或轉住宅用途。

多名議員均稱支持新一份預算案（黃浩謙攝）

財政壓力方面嚴控政府開支，到27、28年減7%開支，公務員編制每年減2%，本屆政府減10000職位。同時盡可能減低對市民影響，政府會精簡程序推動公務員科技應用能力，提升公共服務效率。審慎適度開源方面，包括提高飛機乘客離境稅，逐步有序任期內經營賬目恢復平衡，預測26/27恢復盈餘，非經營賬目會有赤字，但會逐年下降，28/29年度有盈餘。

此外，發行政府債券會融資，發債不會支付經營開支，是嚴守的財政紀律，會擴大發債用於基建，5年間會發1500億至1900億，56%為短期債務再融資。他形容這一份是政府中期預算案，變革回應挑戰，會逐步有序恢復收支平衡，善用一國兩制優勢，對接國家戰略，發展經濟改善民生。

2025-26年度財政預算案重點

