生育率｜調查發現七成港人不願生育 網民歸納三大唔敢生仔重點

香港婦聯於昨日（3月4日）公布「港人生育意願2025」調查結果，發現71.9%的受訪者表示不願意生育，僅28.1%願意生兒育女。調查涵蓋1320名50歲以下香港居民，調查進行期間為2024年1月12日至2月12日，了解香港社會的生育意願。儘管生育意願止跌，較去年微升2.1%，但整體數據仍然低迷，尤其是19至29歲的年輕群體，僅有23.3%願意生育。



調查顯示：七成受訪者不願生育

最願意生育的年齡層集中在30至39歲，達32.8%。分析認為，婚育年齡延后、未婚人數持續上升，加上育兒經濟壓力，多種因素影響下使生育率持續低迷。

經濟壓力與價值觀轉變成為主因

調查顯示，育兒經濟壓力仍是影響生育意願的首要因素，佔92.3%。此外，自由需求（84.8%）超越房屋短缺（80.2%），成為第二大阻力，反映年輕世代價值觀轉變，偏向重視個人自由與生活質量。

此外，批兒服務、上班彈性及政府支援均影響生育率，接近90%受訪者表示彈性上班和批兒服務有助釋放婦女勞動力，同時有78% 受訪者均表示政府對育有子女的家庭支援不足。

婦聯建議政府推動家庭友善政策

政府應帶頭落實家庭友善政策，提供彈性工作時間、在家工作及託兒服務等相關企業提供稅務減免。然後，參考其他國家設立子女成長基金，上限為20萬港元，用於子女教育及照顧支出，減輕經濟壓力。

香港婦聯副主席歐陽寶珍表示，立法增設3日育兒假，與公務員福利接軌。同時支援在交通便利地點增設托管中心，方便雙職父母，藉此提高港人生育意願。最後，進一步支援生殖醫學，協助生育有困難的夫婦，鼓勵生育。

網民力舉三大不願生育原因

其他網民們認為「子女教養費高昂、房價太高、壓縮生活品質」是年輕人不敢生孩子的主因。年輕人對「當父母」這回事有猶豫甚至抗拒，其實多也是出於現實的考慮！（按圖了解）

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