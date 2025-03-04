婦聯調查：七成港人不願生育　經濟壓力住屋迫為主因　晚育成趨勢

港府近年出招鼓勵港人生育，2023年《施政報告》推出「新生嬰兒獎勵金」計劃，每位新生嬰兒可獲發放二萬元現金獎勵。惟香港婦聯調查發現，有逾七成受訪者不願生育，指經濟壓力及居住空間擠迫是影響生育意願的主因。婦聯倡議政府設立子女成長基金、立法增設三天育兒假等，提高更多生育支援。



為鼓勵生育，特首李家超在2023年公布的施政報告中，提出向當日起出生的嬰兒發放2萬元，以及一藍子配套措施。（廖雁雄攝）

「新生嬰兒獎勵金」於2023年推出，屬龍年的2024年，全年共有36,767名嬰兒出生，較2023年的33,288名嬰兒多3,479人。

香港婦聯於今年1月12日至2月12日，以問卷調查方式，訪問2,280港人生育意願，1,320人為50歲以下，960人為50歲以上人士。調查結果發現，71.9%表示不願生育，僅28.1%表示願意生育，較去年升2.1%。

最願意生育的年齡組別集中於「30至39歲」，佔約三成三；而「19至29歲」為最少人願意生育的組別，僅佔願生育者兩成三。香港婦聯副主席歐陽寶珍分析，傳統家庭觀念改變，「晚育」已成大趨勢。

估算養育兒童至成年 每位成本逾600萬

香港婦聯副秘書長林慧明表示，現時養育一名兒童至18歲的成本需逾600萬港元，育兒成本高企及居住空間擠壓是導致不願生育的主因。另外，職場環境不利於生育者，缺乏彈性工時及育兒假。

香港婦聯副主席歐陽寶珍分（中）析，傳統家庭觀念改變，「晚育」已成大趨勢。 (資料圖片/林瑞禎攝)

婦聯：設子女成長基金 立法增3天育兒假

婦聯建議，政府應多宣揚生育的正面資訊，在社會各方面提升嬰兒友善環境，以鼓勵年輕夫婦生育意願。婦聯冀望政府設立子女成長基金，上限20萬元，立法增設三天育兒假，以及增加生殖醫學的資助或支援，協助有生育困難的夫婦。