HK Express 6月增韓國清州大邱兩航點　搶飛睇《黑暗榮耀》取景地

HK Express（香港快運）今（14日）宣布6月初將增設直飛韓國清州國際機場及大邱國際機場的航線，每周共７對航班。其中清州更是韓星宋慧喬主演Netflix劇集《黑暗榮耀》取景地。



快運今早11時起推出韓國五大航點，清州、大邱、首爾、釜山及濟州限時優惠，單程票價低至108元。旅客購票時可選擇「Open Jaw」，即出發點及目的地不一。



宋慧喬主演的《黑暗榮耀》在清州中央公園取景。（劇集截圖）

宋慧喬主演的《黑暗榮耀》在清州中央公園取景。（劇集截圖）

香港快運6月5日增設清州，以及6月6日增設大邱航點。增設兩航點後，香港快運是香港以至大灣區內，唯一一間航空公司直飛韓國五大航點的航空公司，其餘三個韓點包括首爾、釜山及濟州。旅客可使用「Open Jaw」形式，自由組合五個航點，搭配每周共54對航班。

6月5日直飛清州 多套韓劇取景地

清州是韓國忠清北道的首府，以其豐富的歷史遺產而聞名。清州也是韓劇拍攝的熱門地點， 韓劇《黑暗榮耀》、《浪漫速成班》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等均在清州取景拍攝。

大邱為韓國的第四大城市，自然風光迷人。（大邱旅遊指南網站圖片）

韓國大邱峨眉山。（大邱旅遊指南網站圖片）

大邱夏天設炸雞啤酒節

大邱為韓國的第四大城市，坐落在群山環抱的山谷中，旅客可到訪度假勝地壽城池。喜愛熱鬧的旅客亦可趁大邱炸雞啤酒節，享用地道美食及感受節慶歡樂。

新航點出發時間及班次

韓國五大航點單程票價限時低至108元

香港快運推出韓國五大航點限時優惠，來往清州、大邱、首爾、釜山及濟州的「經濟飛」單程票價低至港幣108元，包括一件隨身物品及一件登機行李。旅客可於今日（14日）至3月16日晚上11時45分，於快運官網或手機應用程式預訂機票。

出發日期



· 清州：2025年6月5日至10月25日

· 大邱：2025年6月6日至10月24日

· 首爾、釜山、濟州：2025年3月24日至2025年10月25日

