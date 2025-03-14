花展2025開鑼｜巨型秋英立體花牆最吸睛　市民愛紫鬱金香稱較少見

【花展2025/維園花展2025/秋英】香港花卉展覽2025開鑼，由今日（14日）起至23日，一連10日於維園舉行。今年的主題花為秋英，園內的立體秋英花牆以約1,800至2,000株蘭花及康乃馨砌成，花團錦簇，吸引大批市民打卡。有市民特地帶備長鏡頭影花，並說特別喜歡花海裏的紫色鬱金香，因為往年比較少見。不過，有人認為以秋英做主題花不太特別，因為較易被摧殘，而且其他地方亦容易拍攝得到。



花展今日舉行開幕典禮，文體旅局局長羅淑佩致辭時稱，花展結束後，會將部份園林重點移至18區指定公園，全城設打卡熱點，冀美化城市景觀。



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花展開鑼首兩小時已有6,800人次入場

今早10時陽光明媚，維園處處有人流，部份主題園區頗為擠擁，包括以主題花「秋英」砌出的6棵巨型立體秋英花牆，以及附近以14,000株砌成的鬱金香花海，吸引大批市民打卡。康文署表示，截至上午11時錄得6,800人次入場。

每年都會到訪花展的鄭先生，今日特地帶備長鏡頭影花。他說平日喜歡影花朵和雀鳥，所以每年盡量在花展首日到場，認為花朵比較新鮮。他形容今年的人流和氣氛與去年相若，又稱特別喜歡花海裏的紫色鬱金香，因為往年比較少見，令人印象深刻，希望今日能捕捉特別的蝴蝶與花兒同框。

談到今年以秋英為主題花，他卻認為不太特別，因為較快摧殘，而且其他地方很容易就拍攝得到。他續憶述，秋英並非第一次做主題花。

除了不少長者聯群結隊到場，也有學生參加了賽馬會學童繪畫比賽，紛紛圍在花圃繪畫。康文署表示，共有2,200人參加該繪畫比賽。

大專生Echo表示，今日跟隨學校到花展參加比賽。她說雖然平日喜歡繪畫，但第一次寫生，主要繪畫玫瑰，要逐塊花瓣畫，認為有一定難度，不知道如何捕捉形態。整個比賽歷時3小時，她說雖然未必有信心取勝，但「希望盡力啲、努力啲去畫」，希望能完成畫作。

就讀東華三院高可寧紀念小學的六年級生莊䁱彤表示，一直對繪畫感興趣，故今次聯同10多名師生到場參加比賽。她同樣繪畫玫瑰，說有信心取勝，希望為學校領獎爭光。她又表示第一次來花展，認為氣氛非常熱烈。

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文體旅局局長羅淑佩致辭時稱，花展是城中的綠色盛事，並宣布花展結束後，會將部份園林重點移至18區指定公園，全城設打卡熱點，冀美化城市景觀。此外，大會會舉辦環保回收日，將物料分類回收，亦會舉辦花卉重新栽種計劃，將可以再種植的花卉送給市民、學校和非政府機構，盼提高環保意識。

她指，秋英生命力旺盛，與充滿活力的運動員一樣，今年適逢粵港澳三地舉辦全運會及全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，大會特別設展覽介紹在港承辦的9個比賽項目。今屆花展有超過80個機構參展，包括30個不同地區的團體，精心設計不同花藝擺設。