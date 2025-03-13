花展2025｜二千株花砌巨型秋英　重現荷蘭鬱金香海、法國薰衣草田

香港花卉展覽2025將於明日（14日）起至23日，一連10日於維園舉行。今年的主題花為「秋英」，配合「綻放英姿」的主題，以約1,800至2,000株蘭花及康乃馨砌成6棵巨型秋英，並置於立體花牆，亦有由荷蘭空運到港的鬱金香拼湊成的花海和模仿法國普羅旺斯的薰衣草田。



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今屆花展的幾個大型園林造景以環遊世界為主題，包括浪遊歐洲、非洲獵奇等。其中，在「浪遊歐洲」的部分，種植了法國薰衣草，希望重現法國普羅旺斯遍植薰衣草、紫彩盈野的景象。

「浪遊歐洲」的部分，種植了法國薰衣草。（盧翊銘攝）

現場設有多個沉浸式打卡位，例如有以主題花「秋英」砌出的立體花牆。花牆闊15米，高3.75米，有6棵不同顏色的巨型秋英，每朵均由花匠用約1,800至2,000株不同顏色的蘭花及康乃馨砌成。

另外，園圃以14,000株由荷蘭空運到港的鬱金香拼湊成花海，也是每屆都吸引大批攝影愛好者拍照打卡的展品。

香港花卉展覽2025將於明日（14日）起至23日，一連10日於維園舉行。今年的主題花為「秋英」。（盧翊銘攝）

展逾90歲「花婆婆」花畫作品

現場亦設有多個攤位，包括年逾90歲、被喻為「港版草間彌生」的藝術家花婆婆的攤位。花婆婆的一生與花結緣，年輕時曾賣花及插花，年長時則畫花，並繪畫到平底鑊、行李箱等生活用品上，別樹一格，屆時花展將展出她的作品。其餘亮點包括全運會展覽、加強版燈光效果、稀有珍貴植物展覽和「大茶壺與小人國」室內小花園等。

2025香港花卉展覽委員會主席戴婉君指，花展每年也有約60萬入場人數，今年則預計會有65萬人入場，預計當中5至10%為遊客。她指，會方目標吸引更多內地遊客，更邀請了來自大灣區的小紅書網紅作宣傳，舉辦整個花展的預算為5,000萬元，較去年的5,400萬稍降。戴婉君解釋是因爲規模縮減了及找到更有性價比的承辦商，同時亦找到更多贊助，惟沒有回應開支下降是否與財赤有關。

維園今日邀請了藝人到場擔任模特兒，供已預約活動的人士拍照。活動下午3時半才開始，排頭位的馮女士早上11時已到達：「我想早啲霸位吖嘛。」她每年也會參與這個活動：「想影下香港小姐，影下啲花。」

鄧先生幾乎每年也會到場，原因十分簡單：「鍾意影靚女，花就麻麻哋。」他說，花展對他也有特別意義，因為美人配美花，畫面比較漂亮。