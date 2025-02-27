花展3.14起一連十日維園舉行　今年以秋英為主題花「綻放英姿」

一年一度的香港花卉展覽將於3月14日至23日，一連10日在維多利亞公園舉行，康樂及文化事務署今日（27日)表示，有逾200個本地、內地及海外機構及團體參與其中。大會以色彩繽紛的秋英為主題花，並以「綻放英姿」為主題。開放時間為上午9時至晚上9時，入場費為14元，另設優惠收費。



香港花卉展覽是康文署一年一度舉辦的盛事，每年吸引數十萬人次入場參觀。來自不同國家的數十個參展機構呈獻悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計，供遊人欣賞。

秋英為主題花 花期長達數月

康文署表示，今屆香港花卉展覽以秋英為主題花，並以「綻放英姿」為主題。秋英花瓣輕薄如紗，花朵大而美麗，花期可長達數月，花色艷麗多變，既有粉紫、桃紅、洋紅、粉紅及純白等純色品種，亦培植出雙色、鑲邊、條紋及內圈染暈等特別品種。

秋英是菊科秋英屬的一年生草本植物，原產於墨西哥。經過多年天然傳播及人工雜交繁殖後，衍生出多款變種和栽培種，當中的捲狀、舌狀花或重瓣等型態各具特色。秋英對氣候和土壤的適應力強，甚至能在貧瘠的土壤上茁壯生長。

入場費為14元，另設優惠收費。（康文署網頁）

設有花卉及園藝產品銷售攤位

花展場內除展出主題花和其他花卉外，更有來自本地、內地和海外機構悉心培植的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及別出心裁的園林造景。會場亦設有花卉及園藝產品的銷售攤位，大會亦舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、導賞服務等等。

花展由康樂及文化事務署主辦，香港賽馬會慈善信託基金於2014年起成為主要贊助機構。