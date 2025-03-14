警員涉隱瞞財政狀況向互助社貸款5.7萬　否認控罪6.18開審

時任警員涉隱瞞其財務狀況，詐騙香港警察儲蓄互助社(儲蓄互助社)向他批出逾5.7萬元貸款，被控一項欺詐罪。案件今（14日）於西九龍裁判法院答辯，被告否認一項欺詐罪，案件將於6月18日開審，料審期兩天。



被告馬偉昌。(陳蓉攝)

被告馬偉昌（47歲，控罪書上報稱無業），被控一項欺詐罪，指他於 2019 年 7 月 3 日至 7 月 10 日，在香港藉欺騙，即向「香港警察儲蓄互助社」，訛稱向互助社私人貸款申請書所載內容及資料均為完整及正確，並意圖詐騙而誘使儲蓄互助社職員，向馬偉昌批出一筆 57,060 港元貸款，而導致馬偉昌獲得利益，或該互助社蒙受不利，或有相當程度的可能性會蒙受不利。

控方透露，會有一段78分鐘的錄影會面，並會傳召12位證人作供。辯方指出，將爭議被告是否有不誠實的意圖。

案件編號：WKCC5249/2024