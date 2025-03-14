大熊貓BB｜官方家姐細佬後援會成立　會費880元　辦星級獨家團

港產大熊貓寶寶「家姐」和「細佬」自出生後，深受不少港人喜愛，海洋公園今日宣布，「家姐細佬後援會」，讓一眾粉絲成為「契爸契媽」，入會費880元，可享有多項專屬禮遇，包括優先預約大熊貓活動、參加大抽獎以贏取「獨家團」名額，與特別嘉賓一同於專屬時段探望龍鳳胎。園方預告，兩位星級「契爸」、MIRROR成員姜濤及陳卓賢將於4月18日率先現身「星級契爸獨家團」。



迎新禮物包，內有「家姐」、「細佬」百日大掌印精緻擺設，以及超萌應援毛巾。(海洋公園提供)

海洋公園成立「家姐細佬後援會」，粉絲若支付入會費880元，可享用多項專屬禮遇，包括：



1. 迎新禮物包，內有「家姐」、「細佬」百日大掌印精緻擺設，以及超萌應援毛巾



2.優先預約大熊貓活動和工作坊



3.優先預購指定大熊貓精品，包括即將推出的三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔套裝，每年價值港幣$1,888。



4.參加大抽獎，有機會贏取「契爸契媽」專屬活動名額。



海洋公園指，今年4月8日前加入後緩會，即可參加「家姐細佬後援會成立典禮」入場券大抽獎，600名幸運兒將可獲入場券一張，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席2025年4月18日舉行的成立典禮。

另外，會員更可參加抽獎，有機會贏取四月及五月舉行的「獨家團」的名額，與特別嘉賓一同於專屬時段，來到海洋公園「大熊貓之旅」，探訪龍鳳胎，並獲贈神秘小禮物一份。

海洋公園將推出三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔套裝。(海洋公園提供)

園方預告，姜濤及陳卓賢將於4月18日率先現身「星級契爸獨家團」，擁有「海洋公園全年會籍」的「家姐細佬後援會」會員，可於即日起至2025年4月8日期間參加「星級契爸獨家團」大抽獎，四節獨家團共有180個名額，毎位得獎者將可獲得一個席位。

五月份登場的「奶爸奶媽獨家團」，將有海洋公園大熊貓護理員與各位「契爸契媽」分享「家姐」、「細佬」的萌爆軼事。