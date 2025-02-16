大熊貓BB｜家姐細佬今首見公眾　排頭位市民提早4小時等見龍鳳胎

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」今（16日）正式與公眾見面。早上約8時30分，在海洋公園門外所見，已有數十名市民到場排隊等候。其中排頭位的市民於早上約六時已經來到排隊等候，對見到龍鳳胎感到興奮，又打算花費約500元購買熊貓紀念品。



港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」今（16日）正式與公眾見面，早上約8時，已有數十名市民在海洋公園門外排隊等候。（董素琛攝）

大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」會在今（16日）早上10時起與公眾見面。在早上約8時30分，海洋公園門外所見，已有數十名市民到場排隊等候；不少人更帶上熊貓公仔、飾物到場。

排頭位的沙田居民岑先生，今早約六時已來到海洋公園門外等候，對見到大熊貓龍鳳胎感到興奮。(董素琛攝)

居於沙田、排頭位的岑先生今早約6時已經來到海洋公園。他說，預計很多人會前來探訪「家姐」、「細佬」，加上園方有限制人流，故提早來到等候。他又說，希望可以見到龍鳳胎精精靈靈，「喺個場館範圍入面周圍行吓畀我哋影吓相」。

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對於龍鳳胎要改什麼名字，岑先生稱仍在考慮中，但他始終希望能保留「家姐」、「細佬」的稱呼，認為較為親切及貼切。他又打算花費500元購買龍鳳胎的紀念品。他續說，早前未有來探望中央贈港的大熊貓「安安」、「可可」，他認為龍鳳胎較可愛，「同埋喺香港出世」，故今天特意前來探望。

行政長官李家超和太太2月15日早上到海洋公園「大熊貓之旅」館區探望一對寶寶，李家超形容看見「家姐」「細佬」十分精靈可愛，活潑好動。（李家超Faceboook）

▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼

