大熊貓BB｜家姐細佬今首見公眾 排頭位市民提早4小時等見龍鳳胎
撰文：董素琛
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海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」今（16日）正式與公眾見面。早上約8時30分，在海洋公園門外所見，已有數十名市民到場排隊等候。其中排頭位的市民於早上約六時已經來到排隊等候，對見到龍鳳胎感到興奮，又打算花費約500元購買熊貓紀念品。
大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」會在今（16日）早上10時起與公眾見面。在早上約8時30分，海洋公園門外所見，已有數十名市民到場排隊等候；不少人更帶上熊貓公仔、飾物到場。
居於沙田、排頭位的岑先生今早約6時已經來到海洋公園。他說，預計很多人會前來探訪「家姐」、「細佬」，加上園方有限制人流，故提早來到等候。他又說，希望可以見到龍鳳胎精精靈靈，「喺個場館範圍入面周圍行吓畀我哋影吓相」。
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對於龍鳳胎要改什麼名字，岑先生稱仍在考慮中，但他始終希望能保留「家姐」、「細佬」的稱呼，認為較為親切及貼切。他又打算花費500元購買龍鳳胎的紀念品。他續說，早前未有來探望中央贈港的大熊貓「安安」、「可可」，他認為龍鳳胎較可愛，「同埋喺香港出世」，故今天特意前來探望。
▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼
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